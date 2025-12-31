志尊淳、上裸ショットで肉体美披露 2025年振り返り投稿に「花びらがセクシー」「笑顔にキュン」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】俳優の志尊淳が1月1日までに、自身のInstagramを更新。2025年を振り返り、反響を呼んでいる。
【写真】志尊淳「胸元の花びらがセクシー」肉体美のぞく上裸ショット
◆志尊淳、上裸ショットで肉体美披露
志尊は「2025年もお世話になりました」とつづり「カメラロールにあった今年の写真」を複数枚投稿。そのうち、腰にタオルを巻いた上半身裸の写真では、胸元に薔薇の花びらを付け、満面の笑みでカメラに写っている。
◆志尊淳の投稿に反響
この投稿に「胸元の花びらがセクシー」「いろんな写真が見れて最高」「格好良い」「笑顔にキュン」「お疲れ様でした」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
