北川景子、唇“怪我ショット”公開「びっくり」「どんな姿でも美しい」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の北川景子が31日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画「ナイトフラワー」のオフショットを公開した。
【写真】北川景子、傷だらけの姿
北川は「2025年もありがとうございました！大掃除と年越し蕎麦を終え、新しい年を迎える準備万端です」とコメント。「年末年始も映画ナイトフラワーをどうぞよろしくお願いします」と同作で唇を怪我したメイクをしているショットを公開した。
この投稿にファンからは「どんな姿でも美しい」「映画良かったです！」「リアルなメイク」「びっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
