井上咲楽、手作りの“メガネモチーフ”しめ縄披露「お見事」「器用で尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの井上咲楽が12月30日、自身のInstagramを更新。手作りのしめ縄を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「独創的で可愛い」手作りしめ縄披露
井上は「しめ縄作り2025」とつづり、手作りのしめ縄を投稿。顔の前に持ったしめ縄は丸を横に2つ並べた形になっており「今年はメガネだそうです」としめ縄のモチーフを記している。
この投稿に「手作りお見事」「素敵な時間」「心が整いそう」「笑顔が可愛い」「器用で尊敬」「独創的で可愛い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
