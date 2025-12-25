藤井隆＆乙葉、ラブラブ夫婦ショット公開に「理想の夫婦」「変わらない可愛さ」の声 2005年に結婚
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの藤井隆が1月1日までに、自身のInstagramを更新。妻でタレントの乙葉との夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】結婚20年のおしどり夫婦「いつまでもラブラブ」寄り添う2ショット
藤井は「ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 『ザ・グランコート』にて“お昼のディナーショー”無事に開催することができました！」と、そろって出演したイベントについて報告。藤井がケーキを手にし、乙葉が大きな花束を抱えて寄り添う睦まじい姿を投稿している。「ふたりで他愛もない話しをしてしまう場面もあって大変失礼しました！」と、夫婦ならではの和やかなエピソードを明かしている。
この投稿には「理想の夫婦」「乙葉さんの変わらない可愛さすごい」「2人の幸せな空気感が素敵」「いつまでもラブラブ」「2人とも若々しい」「仲良しショットにほっこりした」「本当に素敵な夫婦」といった声が寄せられている。
藤井と乙葉は2005年に結婚。2007年に第1子女児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚20年のおしどり夫婦「いつまでもラブラブ」寄り添う2ショット
◆藤井隆＆乙葉、ディナーショーでの密着夫婦ショット披露
藤井は「ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 『ザ・グランコート』にて“お昼のディナーショー”無事に開催することができました！」と、そろって出演したイベントについて報告。藤井がケーキを手にし、乙葉が大きな花束を抱えて寄り添う睦まじい姿を投稿している。「ふたりで他愛もない話しをしてしまう場面もあって大変失礼しました！」と、夫婦ならではの和やかなエピソードを明かしている。
◆藤井隆＆乙葉の2ショットに反響
この投稿には「理想の夫婦」「乙葉さんの変わらない可愛さすごい」「2人の幸せな空気感が素敵」「いつまでもラブラブ」「2人とも若々しい」「仲良しショットにほっこりした」「本当に素敵な夫婦」といった声が寄せられている。
藤井と乙葉は2005年に結婚。2007年に第1子女児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】