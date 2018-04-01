2026年、あけましておめでとうございます！

ナゴヤドットをご覧の皆様、取材や記事作成にご協力いただいた店舗・企業の皆様、その他関係者の皆様、いつもありがとうございます。

これからも日常にためになる、名古屋界隈の素敵な情報をどっと届けていきながら、皆様に愛されるようなサイトとなるべく精進していきたいと思っております。

本年もどうぞ、よろしくお願いします！

ナゴヤドット編集部一同

新年一発目の特集記事は、新年の幕開けとともに行いたい初詣。

特に恋愛成就のご利益が気になる！という人も多いのではないでしょうか。

この記事では、愛知県内の「恋愛成就」のご利益がある神社をピックアップ！ユニークな参拝方法にも注目してください。

※Cheek/NAGOYA.過去の特集ページより抜粋・再編集。最新情報は各神社仏閣のHPやSNS等でご確認ください。

[中区大須]洲崎神社

ミニ鳥居をくぐって、恋の難関突破を祈願しよう

大須観音駅より徒歩15分の場所にある『洲崎神社』。夫婦神の神徳により縁結びのご利益があると言われています。

ミニ鳥居をくぐりぬけて、縁結びの輪を結ぶ参拝方法がとってもユニーク！ぜひ体験してみて。

お社の前に設置されているミニサイズの橋と鳥居をくぐって難関突破の願いをかけます。

お社の横にある道祖串に縁結びの輪を結んだら、お参り完了！

店舗名：洲崎神社

住所：名古屋市中区栄1-31-25

電話番号：052-201-3834

営業時間：終日参拝可※授与所は8:30～夕方(1/1は0:00～)

[知多半島美浜町]恋の水神社

恋愛成就の願いを込めて「恋の水」をコップに注ぐ

名古屋の中心地から車で約40分、知多半島の田園地帯の中にある小さな神社。

神社境内から湧き出る「恋の水」を紙コップに注いで参拝すると、願いが叶うと言われています。

家臣と恋に落ちた、ある美しい姫にまつわる愛の伝説が語り継がれる「恋の水」。

愛に生きた姫の強さは、現代を生きる多くの女性達に勇気を与えてくれます。

こちらは、恋人の病を治すため万病に効く水を求めて京都からこの地に来たが、水に辿り着かないまま亡くなったと言われる桜姫。

桜姫の石碑の前には、奉納された紙コップがずらりと並んでいます。

参拝方法

①紙コップに願い事を書く

社務所で参拝用の紙コップを購入し、願い事と名前を書きます。

②恋の水を紙コップに注ぐ

願い事・名前を記入した紙コップに、拝殿前の井戸に溜まった「恋の水」をひしゃくですくい、コップの半分まで注ぎます。

③拝殿に紙コップを供える

水を注いだ紙コップを拝殿に供えたら、鈴を鳴らし、賽銭を奉納して、お参り完了。左隣に祀られている桜姫にも、ご挨拶をしましょう。

店舗名：恋の水神社

住所：愛知県知多郡美浜町奥田中白沢92-91

電話番号：0569-87-3133

営業時間：終日参拝可※社務所・売店10:00～16:00

[犬山市]大縣神社

願意を水に浮かべて 未来の良縁を占おう

本宮山の山頂に、尾張開拓の祖神・大縣大神を祀ったことがはじまりと伝えられ、2000年以上の歴史を誇る『大縣神社』。

境内にある摂社神裔・玉比売命を祀る「姫の宮」。古来より安産・子宝・縁結・夫婦円満など、女性の守護神として信仰を集めています。

その裏には良縁成就にご利益があるとされる「むすひ池」があり、縁結び占いのスポットとして人気を集めています。

クローバー型の絵馬や、恋文みくじなど可愛い授与品にも要注目です！

願い事を書いた祈願用紙の中央に賽銭を乗せて、「むすひ池」にそっと浮かべます。

用紙が早く沈めば願いの成就が早く、遅く沈むと縁が遠いとされています。

また、沈んだ位置が近くであれば身近に、遠くであれば遠方に縁があると言われています。

歌人の言葉を用いた「恋文みくじ」も一緒にどうぞ。

大縣神社の本殿

店舗名：大縣神社

住所：愛知県犬山市宮山3

電話番号：0568-67-1017

営業時間：6:00～20:00※授与所9:00～17:00

公式サイト：http://ooagata.urdr.weblife.me/index.html

恋の三社めぐり①高牟神社

恋の三社めぐりスタンプ台紙

縁結びにご利益のある名古屋の3つの神社を参拝し、恋愛運アップを目指す「恋の三社めぐり」をご存じですか？

古井(恋)の水を飲むと、恋が生まれる⁉

まず最初に紹介するのが、名古屋市千種区にある『高牟神社』。

結びの神が御祭神として祀られており、縁結びや延命長寿を願いに多くの参拝者が訪れます。

手水舎に湧き出る霊水は「古井(恋)の水」と呼ばれ、この水を飲むと恋が生まれるという言い伝えがあるのだとか。

店舗名：高牟神社

住所：名古屋市千種区今池1-4-18

電話番号：052-731-2900

営業時間：終日参拝可※社務所9:00～17:00

公式サイト：https://www.jinja-net.jp/takamujinja/

恋の三社めぐり②山田天満宮

よりそい石を撫でて良縁祈願

名古屋三大天神のひとつに数えられる『山田天満宮』。

境内にある「御嶽神社」は悪い縁を断ち切り、良い縁を結ぶご利益があると言われています。

本命星の上に立ち、願いが叶うようお参りしましょう。

また境内には『金神社』という神社も。

その名の通り、商売繁盛や金運アップのご利益があると言われています。

ざるの中に自分のお金を入れ、ご神水で洗い清める「銭洗い」をぜひ体験してみて。

毎年1月3日、8日に開催される「初金祭」では限定授与品「福み」1,000円～も販売されます！

境内には、訪れた人々が良縁に導かれ幸せになるように見守ってくれる「よりそい石」が。優しくなでてお祈りして。

御嶽神社

店舗名：山田天満宮

住所：名古屋市北区山田町3-25

電話番号：052-981-5695

営業時間：終日参拝可※授与所9:00～17:00

公式サイト：http://tenman.jp/

恋の三社めぐり③城山八幡宮

織田信秀の築いた末森城跡に立つ『城山八幡宮』。

厄除開運・交通安全の神として信仰されています。

本殿裏手にある「連理木」は、名古屋市内最大のアベマキの古木。

地上3mで一度二幹に分かれ、再びひとつの幹につながっていることから良縁のご利益があると信仰されています。

店舗名：城山八幡宮

住所：名古屋市千種区城山町2-88

電話番号：052-751-0788

営業時間：5:30~20:00※授与所9:15～16:30

公式サイト：http://www.shiroyama.or.jp/