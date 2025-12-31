日々の健康管理を可視化！ピクセラ「Re・De Ring Gen2」

A-Stageの共同ブランド「Re・De（リデ）」より、機能性と利便性を大幅に向上させた次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」が、2025年12月24日(水)より販売中。

日々の健康管理を可視化するだけでなく、活動量に応じてポイントが貯まる「ポイ活」機能を新たに搭載した、ウェルネス体験を進化させる新モデルの登場です。

ピクセラ「Re・De Ring Gen2」

発売日：2025年12月24日(水)

価格：29,800円(税込)

カラー：サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック

防水性能：IP68相当

販売場所：Re・De公式オンラインショップ、Amazon他

「Re・De Ring」は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態、血管年齢などを24時間身につけるだけで測定・可視化できる次世代型のスマートリングです。

今回発売された新モデル「Gen2」では、ユーザーがより長く、より正確に自身の状態を把握できるよう、ハードウェア面での大幅なアップデートが施されています。

バッテリー性能の強化により、従来モデルと比較して持続時間が約2日間向上。

充電頻度を減らすことで、日々の睡眠記録や活動計測をより途切れなく行うことが可能になりました。

また、センサー技術の刷新によって心拍数の測定精度が飛躍的に向上しており、AI分析の基礎となるバイタルデータの信頼性が高まっています。

「ポイ活」機能で健康管理を楽しく

「Re・De Ring Gen2」の大きな特徴として、ピクセラのポイ活アプリ「EveryPoint」との連携に対応しました。

日々の目標達成やチャレンジ機能のクリアによってポイントが貯まる仕組みにより、健康管理をしながら「ポイ活」を楽しむことができます。

貯まったポイントは「EveryPoint（エブリポイント）」を通じて、AmazonギフトカードやPayPay、マイルなど約60種類の豊富な交換先から自由に交換可能です。

なお、本機能は「Gen2」だけでなく、従来モデルのユーザーもアプリを最新バージョンにアップデートすることで利用できます。

さらに、発売記念として「Re・De Ring」アプリと「EveryPoint」アプリを連携した全員に、100,000ポイントをプレゼントするスタートダッシュキャンペーンも実施されます。

進化したAI分析と自動検知機能

独自開発の「MoveSense AI」を搭載しており、リングを着けているだけでウォーキングやジョギングを瞬時に自動検知します。

記録の手間をなくし、ストレスフリーなウェルネス体験を提供します。

「SLEEP TECH × AI」による詳細な睡眠分析機能も搭載。

合計睡眠時間、レム睡眠の割合、心拍数といったデータを総合的に分析し、コンディションを可視化します。

測定精度の向上により、一人ひとりに寄り添った最適なアドバイスが可能となっています。

洗練されたデザインとカラーバリエーション

機能向上を果たしながらも、価格やカラーバリエーションは従来モデルを踏襲。

「サテンシルバー」「ベージュゴールド」「アイアンブラック」の3色がラインナップされています。

安心の防水性能（IP68相当）も継続しており、日常のあらゆるシーンで装着し続けることが可能です。

代表メッセージ

株式会社ピクセラ 代表取締役社長 藤岡 毅氏は、新モデルの発売にあたり、以下のように想いを語っています。

Re・De Ring Gen2は、私たちピクセラが掲げる「日々の行動やデータが、確かな価値へと変わる社会」を体現するプロダクトです。健康管理は、本来もっと身近で、自然に続けられるものであるべきだと私たちは考えています。Gen2では、バッテリー性能や計測精度といった基本性能を大幅に進化させることで、「つけているだけで、より正確に、より途切れなく自分を知る」体験を実現しました。さらに今回、新たにEveryPointと連携し、日々の健康行動そのものがポイントとして還元される仕組みを導入しました。健康を意識することが、我慢や義務ではなく、楽しみながら続けられる体験へと変わる。それこそが、Re・De Ringが目指すウェルネスのかたちです。ピクセラはこれからも、データとインセンティブの力を掛け合わせ、暮らしの中に眠る価値を引き出し、日常そのものをアップデートしてまいります。Re・De Ring Gen2が、皆さまの毎日に新しい一歩をもたらす存在となれば幸いです。

心地をリデザインするブランド「Re・De」

「Re・De」は、モノやコトのあり方を捉え直す「リデザイン」をテーマにしたウェルネスブランドです。

調理家電から始まり、現在は暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開。

生活の中のあらゆる瞬間に製品が存在することで、ユーザーの生活をより豊かで心地よいものへと整えていくことを目指しています。

データとインセンティブ設計で暮らしを進化させる、ピクセラ「Re・De Ring Gen2」の紹介でした。

