『仮面ライダーアギト』25周年 今年4月に『真アギト展』開催決定 平成＆令和仮面ライダーシリーズ歴代1位の瞬間最高視聴率13.9％記録
2025年に日本中を熱狂した『仮面ライダークウガ 25周年記念 超クウガ展』。その系譜を継ぐ、「シリーズ25周年記念展覧会』の第2弾『真アギト展』の開催が決定致した。
【動画】『仮面ライダーアギト』25周年 今年4月開催の『真アギト展』超特報
2001年、平成仮面ライダーシリーズ第2作目として放送された『仮面ライダーアギト』。現在ではスタンダードになっている「複数の仮面ライダー」が登場した最初の作品であり、変身前の素顔の俳優が人気を集める「イケメンヒーローブーム」の先駆けとなるなど、現在に至るまでのシリーズの基礎を固めた「原点」ともいえる作品となっている。
「平成・令和仮面ライダー」シリーズ歴代1位の記録となる、瞬間最高視聴率13.9％は現在に至るまで破られていない。そんな伝説的作品の25周年を記念した展覧会が、2026年4月の東京を皮切りに福岡、大阪、名古屋の4都市を巡回する。
超ティザービジュアルは、25年振りに新規で撮影を行い、「土砂降りに立ち尽くすアギト」という衝撃の1枚に仕上がった。昨年の『超クウガ展』のティザービジュアルの「青空の下のクウガ」とのコントラストにもなっており、さまざまな楽しみ方ができるビジュアルとなっている。超特報映像もビジュアルと同様のコンセプトで制作され、土砂降りの音が鳴り響く印象的な映像になった。
主題歌「仮面ライダーAGITO」の歌詞のワンフレーズをオマージュした「いまこそ、君がいないと…」のキャッチコピーをつぶやいているのは一体誰なのか…。続報に注目だ。
さらに、1月3日には、2001年に公開された『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』のTOKYO MXでの緊急放送も決定。そして東京、大阪の仮面ライダーストアで、仮面ライダーアギト グランドフォームの立像が登場する。
■仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』
会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA
会期：2026年4月24日〜5月12日
