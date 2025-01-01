¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡Ö´ããÝÄì¹üÀÞ¡×¤òÊó¹ð¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ë¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡á¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÆ®¤Î·ë²Ì¡Ö´ããÝÄì¹üÀÞ¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿Ì¤Íè¤Ï½øÈ×¤³¤½º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥¶½³¤ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È·Ú¡¹¤È¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¤Î·Á¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ê¤³¤Ü¤·¼°¤Ë£²È¯ÌÜ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¸å¤í¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¤Ë²¿È¯¤âÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÇÇØÃæ¤ËÇÏ¾è¤ê¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿È¯¤âÂ¦Æ¬Éô¤Ë¼õ¤±¤ÆÁ´¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ£²Ê¬£µ£´ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ì¤Íè¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥ó¥«¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¤¢¤È¤Ë¡Ä¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÍÆÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ì¤Íè¤Ï£±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÂô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö´ã²ÊÄì¹üÀÞ¤¬¤¢¤ë¤±¤ÉÂ¾¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¡£¿´ÇÛ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Ê¸Ì®¤«¤é¤·¤Æ´ããÝÄì¹üÀÞ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ì¤Íè¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¡¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£