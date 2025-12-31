『紅白』Mrs. GREEN APPLE、初の大トリで「GOOD DAY」披露 大森元貴「皆さんの心を一つに」
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが31日、『第76回NHK紅白歌合戦』(19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)に出演。3年連続3回目の出場で初の大トリを務め、「GOOD DAY」を披露した。
Mrs. GREEN APPLE
パフォーマンス前、ボーカルの大森元貴は「この楽曲は日本を明るくするというコンセプトで作った楽曲です。日本の大みそかを明るく照らし、皆さんの心を一つにつなぐパフォーマンスを届けることができればと思っています」と楽曲に込めた思いを説明。そして、会場を巻き込むパフォーマンスで魅了し、終盤に「最高です。ありがとう!」と感謝の思いを伝えた。
Mrs. GREEN APPLEは、オープニング企画「放送100年紅白スペシャルメドレー」のトップバッターも務め、「夢であいましょう」を披露。また、大森は連続テレビ小説『あんぱん』のスペシャルステージにも出演し、「見上げてごらん夜の星を」をソロで歌唱したほか、キャスト勢ぞろいで「手のひらを太陽に」「アンパンマンのマーチ」も届けた。
