Perfume、“コールドスリープ”前最後の3ショット＆メッセージ「ずっと3人一緒です」
【モデルプレス＝2026/01/01】3人組テクノポップユニット・Perfumeが2025年12月31日から2026年1月1日にかけ、自身のInstagramを更新。ファンにメッセージを伝えた。
【写真】Perfume、コールドスリープ前ラストステージでの姿
のっちは「どんな形でも3人でいればPerfumeと、言い続けてきて、それは例えば3人がおばあちゃんになったときの事を想像していましたが、この度コールドスリープすることになり、こんなに早くに実現できるとは思っていなくて、それは私たちにとって挑戦で、それはとってもワクワクすることで、期待と不安の入り混じる、まだ名前のない気持ちで、でもそれは今無理やりに言葉にすることでもないなあと思いながら、でもでも絶対にわかっていることは、よかったねと、おめでとうと、言い合える未来が幾つもあるということ、です」とつづり「みんなが思ってるよりずっと3人一緒です。いや、知ってるか笑」と笑いながら「私たちはうんと幸せでいるので、みんなもうんと幸せでいてね！支えてくださった全ての方に感謝です。本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。
かしゆかは「See you at the next stage.I love perfume.」、あ〜ちゃんは「みんなありがとう！！」とそれぞれ3ショットを添え、ファンにメッセージをつづった。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動休止となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Perfume、コールドスリープ前ラストステージでの姿
◆Perfume、ラストメッセージ
のっちは「どんな形でも3人でいればPerfumeと、言い続けてきて、それは例えば3人がおばあちゃんになったときの事を想像していましたが、この度コールドスリープすることになり、こんなに早くに実現できるとは思っていなくて、それは私たちにとって挑戦で、それはとってもワクワクすることで、期待と不安の入り混じる、まだ名前のない気持ちで、でもそれは今無理やりに言葉にすることでもないなあと思いながら、でもでも絶対にわかっていることは、よかったねと、おめでとうと、言い合える未来が幾つもあるということ、です」とつづり「みんなが思ってるよりずっと3人一緒です。いや、知ってるか笑」と笑いながら「私たちはうんと幸せでいるので、みんなもうんと幸せでいてね！支えてくださった全ての方に感謝です。本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。
◆Perfume、コールドスリープ突入
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動休止となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】