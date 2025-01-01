¡Ö¾×·â¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ó¤·¤çÇ¨¤ìT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¹¥±¥¹¥±¡Ä26ºÐ½÷Í¥²ÃÆ£¾®²Æ¤ÎÁÖ¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ÎÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¤Î¿Íµ¤çÓ¤á¤Æ¤¿¤ï¡Ä¡×¡Ö½÷Í¥¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë²½¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×
T¥·¥ã¥Ä¤Î²¼¤¬¤¯¤Ã¤¤ê
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¾®²Æ(26)¤¬»É·ãÅª¤Êà¥¹¥±T¥·¥ã¥Äá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖÆóÆü·î¡×(Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò)¤Î½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²ÃÆ£¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¨´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎX¤¬¡ÖÄÉ²ÃÈÎÇä¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤¬¥¹¥±¥¹¥±¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ì¤ì¤¿Æ¬¤ò¿¡¤¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥±T¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤µ¤Î¾×·â¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é½÷Í¥²½¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤É¡¢½÷Í¥¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë²½¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÊç½¸³«»Ï¤«¤é°ì»þ´Ö¤Ç´°Çä¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¤Î¿Íµ¤çÓ¤á¤Æ¤¿¤ï¡Ä¡×¡Ö¤³¤ê¤ãÄÉ²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤âÁèÃ¥Àï¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÃÆ£¤Ï2022Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ë¸»¼ÂÄ«¤ÎÀµ¼¼¡¦ÀéÀ¤Ìò¤Ç½Ð±é¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ò¥ëf¡×¤Î¼çÌò¡¦¿¼¿å¿÷»Ò¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£