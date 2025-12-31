『あはれ！名作くん』完全新作テレビアニメ2026年放送決定
テレビアニメ『あはれ！名作くん』の完全新作が、2026年に放送されることが決定した。公式Xにて発表された。
【画像】公開された『あはれ！名作くん』完全新作アニメのビジュアル
Xでは「『あはれ！名作くん』2026年TVアニメ放送決定！！！！！！！『名作くん』がついに復活！完全新作アニメがTVで流れるですよ」と告知。
続けて「詳細は順次お知らせいたしますので、YouTubeチャンネル、公式SNSをフォローしてお待ちください！」と伝えた。
同作は、2016年〜2023年にかけて放送されていた。
■あらすじ
昔々あるところに、数々の名作キャラを輩出する学校がありました。主人公は、本当の名作を目指す「松田名作」。おバカな「スウィーツ」、おむすびの「むすび」、自称ロボ「ノキオ」、足の速い亀「ボルト」、チャラい後輩「つる公」など、濃いクラスメイトに囲まれた名作くんは、「あはれ！名作くん」を立派な名作アニメにすることができるのでしょうか？
