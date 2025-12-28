ミセス、2年連続「紅白」→「CDTV」移動生中継 車内で年越し「TBSに向かいます」【「CDTV」2025→2026年越しSP】
【モデルプレス＝2026/01/01】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が12月31日、『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS／よる11時45分〜）に出演。同日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）から移動する様子が映し出され、反響が寄せられている。
【写真】ミセス大森、イルミデートのお相手公開
2023年から3年連続出場し、圧巻のパフォーマンスで2025年の白組ラストを飾ったMrs. GREEN APPLE。余韻に浸る間もなく、メンバーはTBSへ向かう車内から「CDTV」の中継に登場した。移動中の車内から、ボーカルの大森元貴は「こんばんは〜！『紅白』本番終わりまして、これからTBSに向かいます！」と挨拶。分刻みのスケジュールのなかでも疲れを見せず、笑顔でカメラに手を振った。
ファンからは「くす玉フライングで割れてた（笑）」「今年も大忙し」「わちゃわちゃしていて可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
