川栄李奈、エイベックス退所＆独立を報告 今後はエージェント契約に「心と体の健康を大切に、私らしく頑張りたい」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の川栄李奈（30）が1月1日、自身のInstagramを更新。所属事務所エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所することを報告した。
【写真】川栄李奈、子供とディズニー満喫
川栄は「2025年12月31日を持ちまして約10年間所属させていただきました、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立致しました」と報告し、「今後エイベックス・マネジメント・エージェンシーとはエージェント契約を結ばせていただきます」と報告。「10年間お力添えをしてくださったスタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました！」と感謝を記した。
続けて「誰かの期待に応えようと頑張り過ぎるのではなくもう少し自分の期待に応えてあげられる人になりたい 心と体の健康を大切に、私らしく頑張りたいと思います」と意気込み。「そしてなにより応援してくださるファンの皆さんいつも本当にありがとう」とし、「役者としてはもちろん、1人の人間として私が人生を楽しんでいる姿を見てもらいたい夢もたくさん叶えたい！何事もポジティブに、前を向いて」と川栄らしい言葉でコメントした。
最後には「2026年、沢山のチャレンジをして成長し続けられるように」とつづり、「今年もよろしくお願い致します」と結んでいる。
川栄は1995年2月12日生まれ、神奈川県出身。2010年にAKB48 11期生としてグループに加入し、2015年に卒業。卒業後はエイベックスに所属し、女優として数多くのドラマや舞台などで活躍している。（modelpress編集部）
