ロックバンド・ＳＨＡＺＮＡのボーカル、ＩＺＡＭとタレント・吉岡美穂が１日、双方のＳＮＳで離婚を発表した。

ＩＺＡＭはＸで、吉岡はインスタグラムで、連名で記した文書を投稿。「応援してくださっている皆様へご報告いたします。この度、パートナーとして２０年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました。これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、そして子供達は私達にとってかけがえのない大切な宝物です」と報告した。

その上で「今後、我々の関係は親友のようなスタンスになりますがこれまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です」と決意をつづった。２人は２００６年１１月に結婚を発表。２男１女をもうけた。

ＩＺＡＭ１９９３年にＳＨＡＺＮＡを結成。９７年に一風堂の「すみれ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ Ｌｏｖｅ」をカバーしてヒットした。９９年にタレント・吉川ひなのと結婚したが、約半年で離婚していた。吉岡はレースクイーン、グラビアアイドルとして人気を博し、タレント、女優としても活躍している。