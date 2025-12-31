女優の山口智子（61）が1月1日に自身のインスタグラムを更新し、夫の俳優・唐沢寿明（62）との新会社「TEAM KARASAWA」立ち上げを報告した。

2人は昨年10月、長く所属した芸能事務所「研音」を2025年末で退所し、2026年1月から「TEAM KARASAWA」を発足し「新たな活動を開始いたします」と発表。還暦と結婚30年の節目に「次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び『生まれ直す』新たな挑戦に、原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います」と決意を明かしていた。

年明けに更新したインスタグラムでは「明けましておめでとうございます。『TEAM KARASAWA』、活動を開始いたします」と伝え、「地球に笑いと幸せが広がるエンターテイメントを目指します。みなさまの新たな年に、感動と喜びが溢れますように」とメッセージ。新会社の公式サイトのURLを紹介した。

「TEAM KARASAWA」の公式サイトでは「エンタメ」「旅」「地球をよろしく」「今」「LISTEN.」の5つのカテゴリーでプロジェクトなどを紹介。「エンタメ」のページでは2ショット写真とともに「地球をもっと面白く元気にするエンターテイメントを目指し、学び続ける職人でありたいと思います。芸能、映像、イベントなど、文化や夢を育むお役に立てるよう、日々精進します。豊かな創造への道を、共に歩めたら嬉しいです」とメッセージを記している。

2人は1990年頃に事務所に所属。山口がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（88年）での共演をきっかけに95年に結婚した。