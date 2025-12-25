ASP、2026年5月4日をもって解散を発表。ラストツアー開催決定も「最後までASPとして、ならず者と一緒にかっこよく生きていきます」
ASPが、2025年12月31日に東京・下北沢SHELTERにて＜ASP New Single “Pipe Dream” 新曲初披露フリーライブ＞を開催した。
新曲3曲の初披露が告知されたフリーライブには、年末というタイミングながら、抽選で選ばれた約150名のならず者（ファンの呼称）たちがライブハウスに集結した。
新衣装に身を包んだ5人のメンバーが登場すると、今年の締めくくりにふさわしいならず者たちの歓声が会場を揺らす中、待ちに待った新曲「Pipe Dream」「JUSHO」「Warp!!」の3曲が初披露されると同時に、会場の高揚感は一気に最高潮へと達した。本日が初披露とは思えないほど、サビでは観客全員で踊れるキャッチーな振り付けが広がり、ならず者たちも一緒になって会場を盛り上げたという。
そして、ライブ終盤のMCにて突如、ASPは2026年5月4日をもって解散することが発表された。重ねて、ラストツアーとなる＜This is ASP’s final tour＞を開催することも発表。メンバーのマチルダー・ツインズは「このツアーはASP最後のツアーです。けど私達は、さよならよりもならず者一人一人にこれまでの有難うを直接伝えたいと思っています。最後までASPとして、ならず者と一緒にかっこよく生きていきます。最後までよろしくお願いします。」と会場のならず者たちへ前向きに語り、本日のフリーライブを締め括った。
また、開催発表を控えたフリーライブの裏側に密着したアフタームービーをASPオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。
写真◎MAYUMI
◾️＜This is ASP’s final tour＞
2026年4月4日（土）[福岡] DRUM SON
開場/開演15:00/16:00
[問] BEA
092-712-4221（平日 12:00〜16:00）https://www.bea-net.com/
2026年4月11日（土）[愛知] JAMMIN’
開場/開演15:00/16:00
[問] キョードー東海
052-972-7466（月〜金 12:00〜18:00土 10:00〜13:00 ※日曜・祝日は休業）
2026年4月25日（土）[宮城] LIVE HOUSE enn 2nd
開場/開演 15:00/16:00
[問]GIP
https://www.gip-web.co.jp/t/info
2026年4月29日（水・祝）[大阪] OSAKA MUSE
開場/開演 15:00/16:00
[問] キョードーインフォメーション
0570-200-888 （11:00〜18:00 日曜・祝日休業）
2026年5月4日（月・祝）[東京都] Spotify O-WEST
開場/開演 15:00/16:00
[問] @-Information
https://supportform.jp/a-information（平日10:00〜17:00）
◆チケット受付詳細
・一般TiCKET
【整理番号】\5,000-（税込）
・STUDENTS TiCKET★※中高生限定 当日学生証提示有
【整理番号】\2,000-（税込）
※一般TiCKETとSTUDENTS TiCKETは連番可
◆チケット受付詳細
・WACK FAMiLY CLUB先着先行（THiS iS FiNAL TiCKET）
【受付日程】 2026年1月1日（木）21:00 〜 2026年1月2日（金）20:59
【WACK FAMiLY CLUB FC URL】https://www.wackfamilyclub.com/
※会員専用サイトにログイン後、「TiCKET」ページよりお申込みください。
※お一人様1枚まで
・WACK FAMiLY CLUB抽選先行（一般TiCKET、STUDENTS TiCKET）
【受付日程】 2026年1月3日（土）20:00 〜 2026年1月7日（水）23:59
【WACK FAMiLY CLUB FC URL】https://www.wackfamilyclub.com/
※会員専用サイトにログイン後、「TiCKET」ページよりお申込みください。
※お一人様4枚まで
・オフィシャル抽選先行（一般TiCKET、STUDENTS TiCKET）
【受付日程】2026年1月10日（土）20:00 〜 2026年1月19日(月)23:59
お申し込みURL：https://w.pia.jp/t/asp/
※お一人様4枚まで
・ぴあ抽選先行（一般TiCKET、STUDENTS TiCKET）
【受付日程】2026年1月22日（木）20:00 〜 2026年1月28日（水）23:59
お申し込みURL：https://w.pia.jp/t/asp/
※お一人様4枚まで
・ぴあ先着先行（一般TiCKET、STUDENTS TiCKET）
【受付日程】2026年1月31日（土）20:00 〜 2026年2月23日（月）23:59
お申し込みURL：https://w.pia.jp/t/asp/
※お一人様4枚まで
※予定枚数に達し次第、受付終了となります。
・一般発売日：2026年2月28日(土)10:00~（一般TiCKET、STUDENTS TiCKET）
申し込みURL：https://w.pia.jp/t/asp/
※お一人様4枚まで
※予定枚数に達し次第、受付終了となります。
◾️メジャー6thシングル「Pipe Dream」
発売日：2026年1月14日（水）
各ショップリンク：https://avex.lnk.to/asp_6thsg
◆初回生産限定盤
Single+Blu-ray Disc(スマプラ対応)
BOX仕様
52P豪華写真集付属
品番：AVCD-61640/B POS：498806461640/4
価格：\11,550（税込）
▼収録内容
[CD]
01.Pipe Dream
02.JUSHO
03.Warp!!
[Blu-ray]
・2025.08.15 Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA - Live Video
01.TOXiC iNVASiON
02.Black Nails
03.NO COLOR S
04.TOTSUGEKI!!!!!
05.MAKE A MOVE
06.I won’t let you go
07.darma
08.ジャ・パ・ニーズガール
09.SEXUAL CONVERSATiON
10.Tokyo Sky Blues
11.PLEASE!!!
12.Anyway
13.I HATE U
14.Blueberry Gum
15.Heaven’s Seven
16.Get New ミライ
17.BA-BY
18.Hyper Cracker
・Documentary of Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA
・“ASP in the UK Tour” Documentary
・“BA-BY” Music Video
・Behind the Scenes of “BA-BY” Music Video
[PHOTOBOOK]
2025.08.15 Acid Suspicious Parental Tour at LINE CUBE SHIBUYA
◆通常盤
Single(スマプラ対応)
品番：AVCD-61641 POS：498806461641/1
価格：\1,155（税込）
▼収録内容
[CD]
01.Pipe Dream
02.JUSHO
03.Warp!!
関連リンク
◆ASP オフィシャルサイト
◆ASP オフィシャルX
◆ASP オフィシャルInstagram
◆ASP オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ASP オフィシャルTikTok