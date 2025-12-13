GANG PARADE、活動10周年記念日にラスト＆ベストアルバム発売決定
2026年をもって解散することを発表したGANG PARADEが、開始から満10周年を迎える6月17日（水）に3枚組のラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』をリリースすることが決定した。
『GANG FINALE』は170曲以上のオリジナル楽曲から、新曲を加えた合計33曲を収録したCD3枚組の大ボリュームとなる予定。GANG PARADEの10年間の歴史が刻まれた内容となっている。
そして4月からは、過去最多会場数での全国ワンマンライブツアー＜GANG PARADE SO LONG TOUR＞の開催も決定。告知に合わせてGANG PARADE公式YouTubeチェンネルでは、振袖姿のメンバー11名による、華やかかつ賑やかな新年挨拶動画が公開されている。
発表にあわせ、別れの挨拶を意味する「GANG PARADE SO LONG!!」をテーマとした特設サイトもオープン。サイト内では『GANG FINALE』の発売日の他にも内容の明かされていないさまざまなカウントダウンが行われている。
■Last&Best Album『GANG FINALE』
2026年6月17日(水)発売
楽曲配信＆商品予約リンク： https://GANGPARADE.lnk.to/gangfinale
品番：豪華盤：WPZL-32274~7 / 完全盤：WPCL-13744~6 / 厳選盤：WPCL-13743
価格：豪華盤(3CD＋2BD)：\16,500(税込) / 完全盤(3CD)：\9,900(税込) / 厳選盤(1CD)：\3,300(税込)
CD収録内容：GANG PARADEの活動10年間にリリースされた作品から選りすぐった楽曲に、新曲を加えた全33曲。
■Major 8th Single「KIMI☆NO☆OKAGE」
2025年12月17日（水）発売
https://gangparade.lnk.to/8thSG
初回生産限定盤：WPZL-32261〜2 / 通常盤：WPCL-13726
初回生産限定盤（CD＋BD）：￥9,900（税込）/ 通常盤（CDのみ）：￥1,300（税込）
収録内容：
■CD収録内容 ※初回生産限定盤および通常盤：共通
1. KIMI☆NO☆OKAGE
(作詞：JxSxK 作曲：草野華余子)
2. ラビバアソビバ!!
(作詞：菅原卓郎 作曲：滝 善充 演奏：9mm Parabellum Bullet)
3. Happy Yummy Lucky Yummy
(作詞：ユメノユア × Hayato Yamamoto 作詞：MEG(MEGMETAL), Hayato Yamamoto)
■初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容
・GANG PARADE with GANG BOYZ presents「THE GANG PARADE RISES Z」 at Spotify O-EAST
1.グッドラック・マイフューチャー
2.Doubters
3.アンビバレント
4.Symphony
5.Sparkling Moon
6.一夏
7.Träumerei
8.躍動
9.Gangsta Vibes
10.涙は風に、思いは歌に
11.So many members
12.無理無理きもい
13.おぎゃです
14.Peace☆超パニック
15.ヘイ！ホー！最高じゃん！
16.パショギラ
17.Gang Gang Disco
18.ROCKを止めるな！！
19.イマヲカケル
20.GANG RISE
21.Happy Yummy Lucky Yummy
22.Plastic 2 Mercy
・Document of「THE GANG PARADE RISES Z」
▼タイアップ情報
「Happy Yummy Lucky Yummy 」
2025/10/6〜放送TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OP主題歌 https://s.mxtv.jp/anime/debulove/
■＜Where the End Begins by WACK＞
2026年1月10日(土) 東京 Spotify O-WEST
【出演】
ASP／BiTE A SHOCK／ExWHYZ/KiSS KiSS/GANG PARADE/豆柴の大群
【公演日時】
2026年1月10日(土) 東京 Spotify O-WEST
OPEN 16:00 / START 17:00
[問] KM MUSIC 045-201-9999
2026年1月11日(日) 東京 Spotify O-WEST
OPEN 16:00 / START 17:00
[問] KM MUSIC 045-201-9999
2026年2月7日(土) 大阪 STUDIO PARTITA
OPEN 16:00 / START 17:00
[問] サウンドクリエーター 06‐6357‐4400
2026年2月11日(水祝) 愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 16:00 / START 17:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
2026年2月22日(日) 神奈川 CLUB CITTA’
OPEN 16:00 / START 17:00
[問] KM MUSIC 045-201-9999
【チケット料金】
通常チケット スタンディング \5,000(税込)
※全て電子チケットとなります。
※入場時別途ドリンク代が必要です。
※未就学児童入場不可。※ダイブ、サークル、リフト、過度なモッシュ、脱衣、組体操などお客様ご自身、ならびに周囲の皆様に危険を及ぼす行為は禁止させていただきます。確認した場合、音を止めてライブ中止させていただきます。こちらの中止に伴う返金対応等はございません。
※出演者が変更となった場合も払い戻しは受付致しませんので、予めご了承下さい。
【チケットスケジュール】
◆チケット一般発売日
【通常チケット】 スタンディング\5,000(税込)
【受付日程】2025年12月13日(土)10:00~
【受付URL】https://w.pia.jp/t/wacktour/
▼電子チケット発券開始日
2025年12月13日(土)10:00〜
▼リセール開始日
2025年12月17日(水)13:00〜
