Wiennersに新ボーカリストYUURIが加入。新アー写公開
玉屋2060%率いるWiennersに、新ボーカリスト「YUURI」が加入した。
YUURIは佐賀出身の22歳で、ガールズグループでの活動経歴を持つ。Wiennersは2025年6月に前メンバーが脱退した後、新たな女性ボーカリストを募集。オーディションを開催し新ボーカルの加入が決定した。
新体制となったWiennersは、2月13日(金)に渋谷 WWW Xにてワンマンライブを開催する。この公演が玉屋2060%（Vo,G）、∴560∵（Ba,Cho）、そして新ボーカルYUURIという新しい布陣での初お披露目となる。また、今回の発表にあわせて新アーティスト写真も公開。アートワークはKASICOが担当した。
玉屋2060%および、YUURIのコメント全文は以下の通り。
◆ ◆ ◆
■玉屋2060%（Vo,G）コメント
Wienners第3章の幕開けは、新たな仲間YUURIを迎えてスタートします。
今まで体験してきた絶景の延長線上にある、まだ見ぬアンサンブルを彼女と共に捕まえに行きます。
魂が震えるこの旅路を、共に歩んで行こうぞ。
必ず連れて行きます。喜怒哀楽のその先へ。
■YUURI（新Vo）コメント
新メンバーになりました、YUURIです！
Wiennersの長い歴史と、ファンの皆さんが大切にしてきた想いを胸に、新しい風を吹かせられるよう全力で頑張ります。
「GO! winner! No.1‼」の気持ちで、上を目指して一歩ずつ成長していきますので、これからよろしくお願いします！
◆ ◆ ◆
■＜Wienners ONEMAN LIVE “CULT POP SHOW”＞
2026年2月13日(金)東京 WWW X
時間：18:15 / 19:00
＜チケット＞
オフィシャル最速先行：12/24(水)21:00〜1/5(月)23:59
https://w.pia.jp/t/wienners-2026/
