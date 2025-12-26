玉屋2060%率いるWiennersに、新ボーカリスト「YUURI」が加入した。

YUURIは佐賀出身の22歳で、ガールズグループでの活動経歴を持つ。Wiennersは2025年6月に前メンバーが脱退した後、新たな女性ボーカリストを募集。オーディションを開催し新ボーカルの加入が決定した。

新体制となったWiennersは、2月13日(金)に渋谷 WWW Xにてワンマンライブを開催する。この公演が玉屋2060%（Vo,G）、∴560∵（Ba,Cho）、そして新ボーカルYUURIという新しい布陣での初お披露目となる。また、今回の発表にあわせて新アーティスト写真も公開。アートワークはKASICOが担当した。

玉屋2060%および、YUURIのコメント全文は以下の通り。

◆ ◆ ◆

■玉屋2060%（Vo,G）コメント

Wienners第3章の幕開けは、新たな仲間YUURIを迎えてスタートします。

今まで体験してきた絶景の延長線上にある、まだ見ぬアンサンブルを彼女と共に捕まえに行きます。

魂が震えるこの旅路を、共に歩んで行こうぞ。

必ず連れて行きます。喜怒哀楽のその先へ。

■YUURI（新Vo）コメント

新メンバーになりました、YUURIです！

Wiennersの長い歴史と、ファンの皆さんが大切にしてきた想いを胸に、新しい風を吹かせられるよう全力で頑張ります。

「GO! winner! No.1‼」の気持ちで、上を目指して一歩ずつ成長していきますので、これからよろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

■＜Wienners ONEMAN LIVE “CULT POP SHOW”＞

2026年2月13日(金)東京 WWW X

時間：18:15 / 19:00 ＜チケット＞

オフィシャル最速先行：12/24(水)21:00〜1/5(月)23:59

https://w.pia.jp/t/wienners-2026/