レトロリロンが、1stフルアルバム『コレクションアローン』より、リード楽曲の「リコンティニュー」を1月14日(水)に先行配信することを発表した。

「リコンティニュー」は、【繰り返し】【再び】という意味を持つ「RE」と、【続ける】という意味のある「CONTINUE」を組み合わせた言葉。弱さや迷いも抱えたまま、他の誰かではない自分の意志で“続けること”を歌った一曲となっている。楽曲は既に全国30のラジオ局でパワープレイに選出。リリースに先行して、1月1日(木)から全国のラジオ局にてオンエア解禁を迎えた。

あわせて、新しいアーティスト写真も公開された。黒を基調とした落ち着いたトーンに中にそれぞれの個性が際立つ佇まいが印象的。バンドとしての成熟と、これからのフェーズへの意志を感じさせるビジュアルに仕上がっている。

1月28日(水)に発売される、自身初となるフルアルバム『コレクションアローン』は、2025年にリリースされた「UNITY」「ラストハンチ」「バースデイ」「僕だけの矛盾」のメジャー4作品に加え、新録の「リコンティニュー」「FAQ」「ふたり」「咒」を含む全8曲が収録される。

CDは初回限定盤と通常盤の2形態。初回限定盤には、2025年4月6日(日)にEX THEATER ROPPONGIで行われた＜RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025＞のツアーファイナル映像がフルパッケージされたBlu-rayを付属。こちらも初の映像作品となっており、超満員の会場にてメジャーデビューを発表したモメンタルなライブを収録した永久保存盤だ。また、各CDショップでは購入特典を用意している。いずれも数量限定となる。

レトロリロンは1st Full Album『コレクションアローン』を引っ提げ、今年3月よりZepp Hanedaを含む全国10箇所を巡る1万人規模のワンマンツアーを開催予定。チケットはイープラスにて1月7日(水)23:59まで最終先行受付中。

◾️1stアルバム『コレクションアローン』 初回限定盤 通常盤 発売日：2026年1月28日（水）

予約：https://lnk.to/retroriron_cacd 収録内容：

・UNITY 5月配信Major 1st Single

・ラストハンチ 8月配信 Major 2nd Single

・バースデイ 11月配信 Major 3rd Single

・僕だけの矛盾 12月配信 Major 4th Single

他、計8曲収録 初回限定盤付属Blu-ray：

「RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025」2025年4月6日 EX THEATER ROPPONGI

01.ワンタイムエピローグ

02.DND

03.Restart?

04.カテゴライズ

05.カウントダウン・ラグ

06.独歩

07.たださよなら、命燃え尽きるまで

08.Document

09.救いのない日々よ

10.ヘッドライナー

11.焦動

12.きれいなもの

13.深夜6時

14.TOMODACHI

＜アンコール＞

15.夢を見る

16.アンバランスブレンド 商品仕様 / 価格：

・初回限定盤 ＜UPCH-7791/CD＋Blu-ray ※三方背ケース仕様＞5,000円（税込）

・通常盤 ＜UPCH-2289/CD＞ 2,500円（税込） ▼レトロリロンオフィシャルファンクラブ「TOMODACHI」有料会員限定ラバーバンド付きセット

・初回限定盤＋ラバーバンド 5,600円（税込）

・通常盤＋ラバーバンド 3,100円（税込）

※ラバーバンドのデザインは共通です。

※「TOMODACHI」有料会員限定特典付きCD販売期間 ： 2025年12月3 日(水）23:59まで

ご購入はこちら

https://retroriron.com/feature/b1478dbd78874982500642edc64592c2

※リンク先はUNIVERSAL MUSIC STOREのページとなります。

※ご購入いただくには、UNIVERSAL MUSIC STOREに会員登録（無料）が必要です。

ファンクラブ入会：https://retroriron.com/feature/entry ▼チェーン特典

下記のCDショップでは『コレクションアローン』を購入いただいた方に先着で特典をご用意しております。

・Amazon.co.jp…A4クリアファイル（ジャケット絵柄）

・楽天ブックス…A4クリアファイル（新アーティスト写真絵柄）

・タワーレコード…ロゴ入りカンバッチ

・HMV&BOOKS…ロゴ入りカンバッチ ※タワーとHMVで色は異なります

・UNIVERSAL MUSIC STORE… B2特典ポスター（ライブ写真絵柄）

・Neowingほかその他のCDショップ…ジャケット絵柄ステッカー さらに、下記ECサイトで期間内にご予約いただいた方には、2026年2月20日（金）に開催される『コレクションアローン』リリース記念ライブへの応募用シリアルナンバーをお送りいたします。ご応募いただいた方は全員、公演をオンライン生配信でご視聴いただけます。当日お越しの方には終演後、お買い上げいただいた『コレクションアローン』にサインをいたします。

・対象ショップ：

TOWER RECORDS ONLINE/HMV&BOOKS online/UNIVERSAL MUSIC STORE/Amazon.co.jp（※12/1〜）/楽天ブックス

・予約期間：2025年11月27日（木）22：00〜2025年12月22日（月）10:00

※Amazonのみ 12月1日（月）10:00〜〜2025年12月22日（月）10:00

詳細：https://www.universal-music.co.jp/retroriron/news/2025-11-27/

◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026＞ 2026年

3月07日（土）香川・DIME

3月14日（土）名古屋・DIAMOND HALL

3月15日（日）大阪・なんばHatch

3月20日（金・祝）福岡・DRUM LOGOS

3月28日（土）仙台・Rensa

4月03日（金）金沢・AZ

4月05日（日）札幌・PENNY LANE24

4月10日（⾦）広島・LIVE VANQUISH

4月12日（日）新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE

4月18日（土）東京・Zepp Haneda