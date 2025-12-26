レトロリロン、1stフルアルバムより リード曲「リコンティニュー」を先行配信。新ビジュアル公開
レトロリロンが、1stフルアルバム『コレクションアローン』より、リード楽曲の「リコンティニュー」を1月14日(水)に先行配信することを発表した。
「リコンティニュー」は、【繰り返し】【再び】という意味を持つ「RE」と、【続ける】という意味のある「CONTINUE」を組み合わせた言葉。弱さや迷いも抱えたまま、他の誰かではない自分の意志で“続けること”を歌った一曲となっている。楽曲は既に全国30のラジオ局でパワープレイに選出。リリースに先行して、1月1日(木)から全国のラジオ局にてオンエア解禁を迎えた。
あわせて、新しいアーティスト写真も公開された。黒を基調とした落ち着いたトーンに中にそれぞれの個性が際立つ佇まいが印象的。バンドとしての成熟と、これからのフェーズへの意志を感じさせるビジュアルに仕上がっている。
1月28日(水)に発売される、自身初となるフルアルバム『コレクションアローン』は、2025年にリリースされた「UNITY」「ラストハンチ」「バースデイ」「僕だけの矛盾」のメジャー4作品に加え、新録の「リコンティニュー」「FAQ」「ふたり」「咒」を含む全8曲が収録される。
CDは初回限定盤と通常盤の2形態。初回限定盤には、2025年4月6日(日)にEX THEATER ROPPONGIで行われた＜RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025＞のツアーファイナル映像がフルパッケージされたBlu-rayを付属。こちらも初の映像作品となっており、超満員の会場にてメジャーデビューを発表したモメンタルなライブを収録した永久保存盤だ。また、各CDショップでは購入特典を用意している。いずれも数量限定となる。
レトロリロンは1st Full Album『コレクションアローン』を引っ提げ、今年3月よりZepp Hanedaを含む全国10箇所を巡る1万人規模のワンマンツアーを開催予定。チケットはイープラスにて1月7日(水)23:59まで最終先行受付中。
◾️1stアルバム『コレクションアローン』
発売日：2026年1月28日（水）
予約：https://lnk.to/retroriron_cacd
収録内容：
・UNITY 5月配信Major 1st Single
・ラストハンチ 8月配信 Major 2nd Single
・バースデイ 11月配信 Major 3rd Single
・僕だけの矛盾 12月配信 Major 4th Single
他、計8曲収録
初回限定盤付属Blu-ray：
「RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025」2025年4月6日 EX THEATER ROPPONGI
01.ワンタイムエピローグ
02.DND
03.Restart?
04.カテゴライズ
05.カウントダウン・ラグ
06.独歩
07.たださよなら、命燃え尽きるまで
08.Document
09.救いのない日々よ
10.ヘッドライナー
11.焦動
12.きれいなもの
13.深夜6時
14.TOMODACHI
＜アンコール＞
15.夢を見る
16.アンバランスブレンド
商品仕様 / 価格：
・初回限定盤 ＜UPCH-7791/CD＋Blu-ray ※三方背ケース仕様＞5,000円（税込）
・通常盤 ＜UPCH-2289/CD＞ 2,500円（税込）
▼レトロリロンオフィシャルファンクラブ「TOMODACHI」有料会員限定ラバーバンド付きセット
・初回限定盤＋ラバーバンド 5,600円（税込）
・通常盤＋ラバーバンド 3,100円（税込）
※ラバーバンドのデザインは共通です。
※「TOMODACHI」有料会員限定特典付きCD販売期間 ： 2025年12月3 日(水）23:59まで
ご購入はこちら
https://retroriron.com/feature/b1478dbd78874982500642edc64592c2
※リンク先はUNIVERSAL MUSIC STOREのページとなります。
※ご購入いただくには、UNIVERSAL MUSIC STOREに会員登録（無料）が必要です。
ファンクラブ入会：https://retroriron.com/feature/entry
▼チェーン特典
下記のCDショップでは『コレクションアローン』を購入いただいた方に先着で特典をご用意しております。
・Amazon.co.jp…A4クリアファイル（ジャケット絵柄）
・楽天ブックス…A4クリアファイル（新アーティスト写真絵柄）
・タワーレコード…ロゴ入りカンバッチ
・HMV&BOOKS…ロゴ入りカンバッチ ※タワーとHMVで色は異なります
・UNIVERSAL MUSIC STORE… B2特典ポスター（ライブ写真絵柄）
・Neowingほかその他のCDショップ…ジャケット絵柄ステッカー
さらに、下記ECサイトで期間内にご予約いただいた方には、2026年2月20日（金）に開催される『コレクションアローン』リリース記念ライブへの応募用シリアルナンバーをお送りいたします。ご応募いただいた方は全員、公演をオンライン生配信でご視聴いただけます。当日お越しの方には終演後、お買い上げいただいた『コレクションアローン』にサインをいたします。
・対象ショップ：
TOWER RECORDS ONLINE/HMV&BOOKS online/UNIVERSAL MUSIC STORE/Amazon.co.jp（※12/1〜）/楽天ブックス
・予約期間：2025年11月27日（木）22：00〜2025年12月22日（月）10:00
※Amazonのみ 12月1日（月）10:00〜〜2025年12月22日（月）10:00
詳細：https://www.universal-music.co.jp/retroriron/news/2025-11-27/
◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026＞
2026年
3月07日（土）香川・DIME
3月14日（土）名古屋・DIAMOND HALL
3月15日（日）大阪・なんばHatch
3月20日（金・祝）福岡・DRUM LOGOS
3月28日（土）仙台・Rensa
4月03日（金）金沢・AZ
4月05日（日）札幌・PENNY LANE24
4月10日（⾦）広島・LIVE VANQUISH
4月12日（日）新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
4月18日（土）東京・Zepp Haneda
