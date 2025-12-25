ちゃんみなが自ら設立し主催するレーベル・NO LABEL MUSICが2026年の幕開けとともに、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもあるちゃんみなとHANA、計8名がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルとなっている。さらに本日1月1日よりNO LABEL MUSICの公式SNS（X, Instagram）も開設し、レーベルの情報を発信する。

NO LABEL MUSICは、2023年4月2日に自身が設立したレーベル。同レーベルを引っ提げて昨年ソニー・ミュージックレーベルズに移籍。さらに自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション「No No Girls」より誕生した７人組ガールズグループ・HANAも同レーベルに所属し活動の幅を広げている。

公開されたブランドビジュアルでは、黒の衣装に身を包んだ8名の姿が、潔く映し出され凛とした佇まいに圧倒される。

破竹の勢いで快進撃をみせ、さまざまなプロジェクトやリリースを重ねた同レーベル。1月には、ちゃんみなはTVアニメ『【推しの子】』第3期のOP主題歌を担当、HANAはTVアニメ『メダリスト』第2期のOP主題歌を担当し、それぞれ2月＆3月にツアーをスタートさせるなど、2026年もその勢いは衰えそうにない。



