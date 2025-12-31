NEK!が11月26日にリリースした1stアルバム『MEME』から、「Jumping」のMVを公開した。

「Jumping」は、新たな一年のスタートに相応しいポジティブなメッセージソングで、メンバーが生まれた「平成」を感じられるサウンドメイクとトラックメイクで構成された1曲。

MVは、これまでクールな印象の作品が多かったNEK!の作品の中でも異彩を放つポップ且つキュートな映像となっており、歌詞に準えるような夜の街のカットと曲調を表現したようなカラフルな色づかいが印象的だ。

2月から開催される初の全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞のチケットオフィシャル先行の申し込みは、1月4日まで受付中。2月8日に渋谷eggmanからスタートし全国12箇所を回る史上最長ツアーで、ファイナルは4月26日に渋谷クラブクアトロで開催される。