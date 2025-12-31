NEK!、新たな一年のスタートに相応しいポジティブソング「Jumping」MV公開
NEK!が11月26日にリリースした1stアルバム『MEME』から、「Jumping」のMVを公開した。
「Jumping」は、新たな一年のスタートに相応しいポジティブなメッセージソングで、メンバーが生まれた「平成」を感じられるサウンドメイクとトラックメイクで構成された1曲。
MVは、これまでクールな印象の作品が多かったNEK!の作品の中でも異彩を放つポップ且つキュートな映像となっており、歌詞に準えるような夜の街のカットと曲調を表現したようなカラフルな色づかいが印象的だ。
2月から開催される初の全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞のチケットオフィシャル先行の申し込みは、1月4日まで受付中。2月8日に渋谷eggmanからスタートし全国12箇所を回る史上最長ツアーで、ファイナルは4月26日に渋谷クラブクアトロで開催される。
■＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞
2026年2月8日（日）東京・渋谷eggman
開場 :17:30 ／ 開演 :18:00
2026年2月28日（土）神奈川・横浜・BAYSIS
開場 :16:30 ／ 開演 :17:00
2026年3月15日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月20日 (金・祝) 宮城・仙台・ROCKATERIA
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月21日（土）福島・club SONIC iwaki
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月28日（土）愛知・NAGOYA JAMMIN’
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月29日（日）愛知・豊橋clubKNOT
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月10日 (金) 熊本・熊本B.9 V2
開場 : 18:30／ 開演 :19:00
2026年4月11日（土）福岡・DRUM SON
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月18日（土）兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月19日（日）大阪・梅田シャングリラ
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月26日（日）東京・渋谷クラブクアトロ
開場 : 16:00／ 開演 :17:00
▼チケット情報
4次先行(抽選)
2025年12月15日(月) 12:00 〜 2026年1月4日(日) 23:59まで
https://l-tike.com/nekiband/
券種・料金：全自由 5,000円（税込）
※ドリンク代別途
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可