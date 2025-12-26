you kiyo shuji、Janne Da Arc結成30周年イヤーに全国ツアー開催決定「次に繋いでいけるように」
元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key) 、shuji(Dr)が、5月9日の東京・新宿LOFTを皮切りに全国5都市全10公演のライヴツアー＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜the road that continues〜＞を開催することが発表となった。
you kiyo shujiは、Janne Da Arc解散から5年、メジャーデビューから25年を迎えた2024年に集結。2025年5月まで全30公演におよぶ全国ツアーを開催した。その最終公演となった渋谷Spotify O-EAST公演から半年。2026年の幕開けとともにアナウンスされたのが、新たなライヴツアー＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜the road that continues〜＞とファンクラブイベントの開催だ。
チケットのyou kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”先行受付は本日1月1日0時から。チケットはファンクラブ限定チケットと一般チケットの2種があり、ファンクラブ限定チケットの取り扱いはyou kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブのみとなる。
なお、初のファンクラブ旅行は2026年10月に実施される予定だ。you kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”は現在新規入会受付を停止しているが、1月6日12:00より再開するのこと。
全国ツアーに関するyou kiyo shujiのコメントを以下にお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「shujiが加入して30年。まさかこんなに長い間、音楽活動をしてるなんて夢にも思ってませんでした。
今もJanne Da Arcを生かし続けてくれているファンの方々、そして前回のツアーで会えなかった方々にも直接感謝を伝えられたら嬉しいです。
皆んなで歩けば道は続くし、拓けると信じています。次に繋いでいける様に頑張ります！」
──you kiyo shuji
◆ ◆ ◆
■＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜the road that continues〜＞
5月09日(土) 東京・新宿LOFT
open15:00 / start15:45
5月10日(日) 東京・新宿LOFT
open15:00 / start15:45
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
5月16日(土) 大阪・Yogibo META VALLEY
open15:00 / start15:45
5月17日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY
open15:00 / start15:45
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
5月18日(月) 大阪・OSAKA MUSE ※ファンクラブライブ
open18:00 / start18:30
5月19日(火) 大阪・ESAKA MUSE ※ファンクラブライブ
open18:00 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
5月23日(土) 愛媛・松山サロンキティ
open15:00 / start15:30
（問）デューク松山 089-947-3535
5月24日(日) 香川・高松DIME
open15:00 / start15:30
（問）デューク高松 087-822-2520
5月30日(土) 愛知・名古屋HeartLand
open15:00 / start15:30
5月31日(日) 愛知・名古屋HeartLand
open15:00 / start15:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
▼出演
Guitar：you (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Keyboard：kiyo (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Drums：shuji (ex.Janne Da Arc)
Support Bass：高井 淳(Waive)
▼チケット
オールスタンディング ※整理番号順の入場
前売り ※年齢制限3歳以上有料
・you kiyo shujiオフィシャルファンクラブ限定チケット：\11,000-(税込)
※公演当日のリハーサル観覧にご招待
・一般チケット：\8,000-(税込) ※ドリンク代別
【ファンクラブ“オルレアン”限定チケット先行 ※会員継続の方】
受付期間：1月1日(木)0:00〜1月5日(月) 23:59
※FC会員限定チケット / 一般チケットの2券種希望制
※現会員のみ申し込み対象
https://fanicon.net/fancommunities/5643
【ファンクラブ“オルレアン”限定チケット先行 ※現会員&新規入会の方】
受付期間：1月6日(火)12:00〜2月1日(日) 23:59
※FC会員限定チケット / 一般チケットの2券種希望制
※2月1日(日)23:00までの入会者が申し込み対象
https://fanicon.net/fancommunities/5643
■ファンクラブ旅行＜you kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”旅行in OKINAWA＞
2026年10月開催決定
※詳細は後日発表
●you kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”
1月6日(火)12:00より新規会員受付再開
https://fanicon.net/fancommunities/5643
関連リンク
◆you オフィシャルX
◆kiyo オフィシャルX
◆shuji オフィシャルX
◆you kiyo shujiオフィシャルモバイルFC“オルレアン”