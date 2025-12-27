-真天地開闢集団-ジグザグが2026年、本格始動10周年を迎える。アニバーサリーイヤーの幕開けを告げるべく、新たなニュースが続々発表された。これに伴って特報映像が公開されたほか、10周年特設サイトも開設された。

節目の年を迎え、新たに公開されたアーティスト写真は新章を象徴するものだ。さらには、新曲＆ベストアルバムの制作、47都道府県ツアーの続編や初の海外公演実施、そして10 周年の集大成となる記念公演など、10周年イヤーには多彩な展開が予定されている。

新曲はアニバーサリーを彩るものになるほか、キャリア初のベストアルバム発売は秋頃を予定。これまでの軌跡から選び抜かれた楽曲が並ぶ、メモリアルな一作になるとのことだ。

47都道府県ツアーの続編＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞は、6月3日の埼玉・川口総合文化センター・リリア メインホールを皮切りに、9月26日の沖縄コンベンションセンター劇場棟まで、昨年に続き、未だ訪れていない全地域を一気に巡る。加えて、10月4日には初の海外公演となる台湾での禊も決定した。

なお、このアニバーサリーイヤーの集大成として＜10周年記念禊＞の開催も控えているとのこと。こちらの詳細は後日発表される予定だ。

さらには、10周年を記念したコラボ企画も進行中だ。その第一弾としてカードブランドとのコラボレーションが決定しているほか、東京・大阪を含む全国5ヵ所でのPOP-UPイベントの開催も。10周年ならではの企画は2026 年を通して展開、今後も新たな発表を予定しているとのことだ。

-真天地開闢集団-ジグザグは2025年12月31日の大晦日に東京ガーデンシアターにて＜単独禊「ジグザグ 大晦日の大禊！」＞を開催した。同公演の模様が2026年1月にU-NEXTにて独占ライブ配信される。

■47都道府県ツアー 続偏＜ジグザグ 47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞

6月03日 埼玉・川口総合文化センター・リリア メインホール

6月07日 栃木・栃木県総合文化センター メインホール

6月10日 熊本・熊本城ホール メインホール

6月12日 鹿児島・指宿市民会館

6月19日 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

6月21日 奈良・なら100 年会館 大ホール

6月26日 大阪・フェスティバルホール

6月28日 高知・高知市文化プラザかるぽーと 大ホール

7月01日 山形・山形市民会館 大ホール

7月03日 青森・リンクモア平安閣市民ホール

7月10日 兵庫・アクリエひめじ (姫路市文化コンベンションセンター) 大ホール

7月12日 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

7月14日 滋賀・ひこね市文化プラザ グランドホール

7月18日 富山・高周波文化ホール 大ホール

7月20日 新潟・長岡市立劇場 大ホール

7月24日 佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホール

7月26日 宮崎・都城市総合文化ホール 中ホール

8月02日 徳島・藍住町総合文化ホール 大ホール

8月08日 北海道・函館市民会館 大ホール

8月11日 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

8月14日 広島・広島上野学園ホール

8月16日 鳥取・米子市公会堂

8月21日 宮城・仙台サンプラザホール

8月23日 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

8月28日 東京・J:COM ホール八王子

9月01日 神奈川・カルッツかわさき ホール

9月04日 香川・サンポート高松 大ホール

9月06日 山口・KDDI 維新ホール

9月08日 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

9月11日 石川・本多の森北電ホール

9月19日 山梨・YCC 県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)大ホール

9月23日 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

9月26日 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

詳細：https://zigzag.asia/yukkuriangya/

