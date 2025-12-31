デラックスｘデラックス、新アー写を公開
2026年の年明けとともに、結成10周年の年を迎えたデラックスｘデラックスの新衣装が公開された。
2026年2月23日より、新全国ツアー＜天晴れ!!和気藹愛ツアー＞がスタートとなるが、この新衣装でステージに立つことになりそうだ。
新全国ツアー＜天晴れ!!和気藹愛ツアー＞
2026年2月22日（日）岐阜 CLUB ROOTS
2026年2月23日（月・祝）京都 磔磔
2026年2月27日（金）仙台 MACANA
2026年2月28日（土）秋田 クラブ スウィンドル
2026年3月7日（土）8日（日）札幌 PENNY LANE 24
2026年3月20日（金・祝）富山 SOUL POWER1
2026年3月22日（日）金沢 AZ
2026年3月28日（土）29日（日）さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3
2026年4月4日（土）5日（日）沖縄 ミュージックタウン 音市場
2026年4月18日（土）大阪 なんばHatch
2026年4月26日（日）静岡 LiveHouse窓枠
2026年5月2日（土）宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2
2026年5月10日（日）甲府 CONVICTION
2026年5月17日（日）横浜 F.A.D
2026年5月23日（土）名古屋 ElectricLadyLand
2026年6月6日（土）宮崎 LAZARUS
2026年6月7日（日）大分 DRUM Be-0
2026年6月27日（土）山口 RISING HALL
2026年6月28日（日）広島 LIVE VANQUISH
2026年7月4日（土）神戸 チキンジョージ
2026年7月20日（月・祝）SGC HALL 有明（詳細は後日発表）
◆新全国ツアー＜天晴れ!!和気藹愛ツアー＞オフィシャルサイト