2026年の年明けとともに、結成10周年の年を迎えたデラックスｘデラックスの新衣装が公開された。

2026年2月23日より、新全国ツアー＜天晴れ!!和気藹愛ツアー＞がスタートとなるが、この新衣装でステージに立つことになりそうだ。

新全国ツアー＜天晴れ!!和気藹愛ツアー＞