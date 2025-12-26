マイケル・ジャクソンの生涯を描く伝記映画『Michael／マイケル』6.12日本公開決定！ お正月SPビジュアル到着
マイケル・ジャクソンの生涯を描いた伝記映画『Michael／マイケル』の日本公開日が、6月12日に決定。併せて、お正月スペシャルビジュアル、US版第1弾予告ショートVerとなる30秒予告が到着した。
【動画】マイケル・ジャクソン役は彼の実のおい！ ムーン・ウォークなどパフォーマンス姿
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーン・ウォークで世界を驚がくさせ、今なお、多くのアーティストに影響を与え続けるマイケル・ジャクソン。その音楽はミュージカルやライブ・ステージなど、さまざまなエンターテインメントを横断し、時代や国境を越えて、新たな世代のファンを生み出し続けている。2009年に公開されたライブ・ドキュメンタリー『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、日本で興行収入50億円を超える大ヒットを記録し、全世界で最も興行収入を上げた。
先日、北米で映像が初解禁されると公開後24時間で1億1620万回以上再生され、音楽伝記映画の予告編として史上最多の記録を達成するなど、早くも全世界的に注目を集めている本作。
映画は音楽活動の枠を超えて活躍したマイケル・ジャクソンの生涯が描かれ、ジャクソン5として並外れた才能が発見された瞬間から、クリエティブな野心を原動力に世界一のエンターテイナーを目指し、飽くなき追求を続けた先見的なアーティストになるまでの道のりを追う。
そして、マイケルの人生の舞台裏と、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々に焦点が当てられ、観客は最前列からマイケルのパフォーマンスを体感することになる。
この偉業の数々と真実の物語を『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けたアカデミー賞（R）受賞のグレアム・キングが製作を手掛け、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアがメガホンを取り、脚本は3度アカデミー賞ノミネートを果たしたジョン・ローガンが担当。
そしてマイケル・ジャクソン役には、マイケルの実のおいでその遺伝子を継ぐ新星ジャファー・ジャクソンが抜てきされている。
映画『Michael／マイケル』は、6月12日全国公開。
