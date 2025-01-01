¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×25¼þÇ¯¡ª¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È PROJECT G4¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù¡¢1·î3ÆüÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷·èÄê
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×25¼þÇ¯¡õ¡Ö¿¿¥¢¥®¥ÈÅ¸¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È PROJECT G4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù¤¬¡¢TOKYO MX1¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î3Æü18»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥ÈÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¿¿¥¢¥®¥ÈÅ¸¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿¿¥¢¥®¥ÈÅ¸¡×¤ÎÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ£¿ô¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÇ½é¤ÎºîÉÊ¡£ÊÑ¿ÈÁ°¤ÎÁÇ´é¤ÎÇÐÍ¥¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¥Ö¡¼¥à¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤¿¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Íµ¤ºî¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×25¼þÇ¯¡õ¡Ö¿¿¥¢¥®¥ÈÅ¸¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È PROJECT G4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î3Æü18»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È PROJECT G4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡¡PROJECT¡¡G4¡Ù¡Ê2001¡Ë¤Ë¡¢Åö»þ¾å±Ç»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Ìó20¥·¡¼¥ó¤È¿·¤¿¤Ê¹çÀ®¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëÉÁ¼Ì¤ä¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌÌ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìµ¿ô¤Î¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¤¬¸¦µæ»ÜÀß¤ò¹¶·â¡£¿Í¡¹¤¬»¦Ù¤¡Ê¤µ¤Ä¤ê¤¯¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢2¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¡¢¥ì¥¤¤Èº»°½¹á¤Ï¡ÈÄ¶Ç½ÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÆ¨Ë´¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢G3¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾¤Ï¿¼³¤Íýº»¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡·ãÁý¤¹¤ë¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎG-4¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¤ò·âÇË¤·»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë´íµ¡¤¬¡Ä¡£æÆ°ì¡¢À¿¡¢ÎÃ¡¢¿¿µû¤¿¤Á¤¬½Ð°©¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¡£¥¢¥®¥È¡¢G3-X¡¢¥®¥ë¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤ÎG4¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤Î·ëËö¤Ï¡ª¡©
¡¡ÄÅ¾åæÆ°ì¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¤Ë²ì½¸Íø¼ù¡¢É¹ÀîÀ¿¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G3-X¤ËÍ×½á¡¢°±¸¶ÎÃ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ë¥¹¤ËÍ§°æÍºÎ¼¡¢É÷Ã«¿¿µû¤Ë½©»³è½Æà¡¢¿å¾ë»ËÏ¯¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G4¤ËÅâÅÏÎ¼¡£¿¼³¤Íýº»¤ò¾®Âô¿¿¼î¡¢²Ã¸¶¼Ó°½¹á¤òÌÚÂ¼°«¡¢ËÜÌÚ¥ì¥¤¤òÂç¹âÎÏÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È PROJECT G4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX1¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î3Æü18»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿¿¥¢¥®¥ÈÅ¸¡×¤ÎÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼
