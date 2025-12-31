中国軍の台湾を包囲する形での軍事訓練に対し、米下院から30日に糾弾声明が出た。前日にトランプ米大統領が「心配ない」と静観モードを維持したのとは対照的だ。

米連邦下院中国特別委委員会委員長の共和党のムーレナール議員と民主党のクリシュナムルティ議員はこの日、共同声明で中国軍の軍事訓練を「意図的挑発行為」と規定して「今回の訓練は台湾と域内の他の民主主義国家を威嚇しインド太平洋全域の平和と安定を損ねようとする試み」と批判した。続けて「中国共産党が強圧的軍事シナリオを演習し国境を超えて軍事力を誇示するのは武力と威嚇を通じて地域秩序を再編しようとする意図。米国は台湾の安全保障を守り自由で開放的で安定したインド太平洋を守るためにパートナー国と協力を続けるだろう」とした。

米連邦上院でも中国を批判する声が続いた。上院軍事委員長の共和党のウィーカー議員はXに「中国の台湾侵攻シミュレーション訓練が強化され続けている。この訓練は中国人民解放軍の台湾封鎖能力を見せ中国共産党が台湾を強圧できるようにするためのもの」と批判した。また別の投稿では「米国は最近台湾に承認された海外軍事販売を支援するために軍需生産を加速化し議会が提供した大統領緊急武器供与権限と台湾安保協力構想予算を核心軍事能力に投じなければならない。遅らせる時間はない」ともした。

上院情報委員長である共和党のコットン議員もやはりXに「台湾は米国の強力で信頼できるパートナー。台湾海峡の平和と安定を保障するためにトランプ政権が持続的に献身してきた点を高く評価する」と投稿した。

米上下院のこうした強硬気流は前日トランプ大統領が中国の軍事訓練に対し静観する立場を見せたのとは対照的だ。トランプ大統領は前日、中国の軍事訓練に対する質問を受け「彼らは20年間海空軍訓練をしてきたように全く心配しない」と話した。米国務省や国防総省も29日に中国が台湾を包囲する訓練を始めてから現在まで今回の訓練に対する公式論評していない。

一部では今回の訓練を控え米国が台湾に111億540万ドルという過去最大規模の武器販売を承認したことに対し中国が武力示威に出たとの見方が出ている。こうした流れの中でトランプ大統領をはじめとする米政権が対中メッセージなど状況管理に出たのではないかと分析される。