済州（チェジュ）にノービザで入国し、観光客を相手にスリをした30代の中国人が拘束された。

済州東部警察署は30日、中国国籍の30代の男Aを窃盗と与信専門金融業法違反などの容疑で拘束し、取り調べを行っていると明らかにした。Aは22日に済州にノービザで入国し、翌日から済州市の市場などで観光客や市民の携帯電話や財布を盗んだ疑い。

JIBS（済州放送）によると、25日午後6時11分ごろ、済州市内の大型販売店でAは女性客に後ろから近づき、10秒も経たないうちに財布を盗んでいく場面が防犯カメラに映っていた。その後20分余りの間に被害女性のクレジットカードでは計310万ウォン（約33万円）ほどが決済された。この決済はベトナムにある海外ブローカーを通じて行われた無断決済と把握された。このほか1000万ウォン単位の決済の試みもあった。AはSNSで知り合った海外ブローカーと犯罪収益金を分け合うことにして犯行を事前に共謀したことが分かった。

犯行を数日間続けたAは26日、東門（トンムン）市場で観光客の通報を受けて出動した警察に現行犯で検挙された。現在まで把握されている被害者は計9人で、主に女性や高齢者、観光客という。捜査の初期に犯行を否認していたAは「中国に持ち帰って盗んだ物を売り、お金を稼ごうとした」と容疑を認めたという。警察は近くAを送検する予定だ。