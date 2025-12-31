「クーパンブラックリスト」疑惑を提起した公益情報提供者のキム・ジュノ氏が31日午前、ソウル瑞草区（ソチョグ）のクーパン常設特検チーム事務室に参考人として出席した。

キム氏はクーパンフルフィルメントサービス（CFS）物流センター人事チームで勤務し、いわゆる「PNGリスト（就職排除名簿）」を活用した採用排除業務を担当した人物。キム氏は退社後、ブラックリストの運営に関する内部の文書を外部に情報提供した。

アン・グォンソプ特別検察官が率いる常設特検チームは、クーパンCFSの退職金未支給・捜査対処疑惑と共にブラックリストの運営が構造的に連結していたかを集中的に調査する方針だ。

クーパンCFSは2023年5月に就業規則を改正し、退職金支給要件を強化した。これを受け、勤務期間中に一定週の勤労時間が15時間を超えない場合、以前の勤務履歴が認められず、退職金算定期間が事実上初期化される構造となった。

こうした規定の変更が意図的に退職金支給を避けるための措置だったかどうかが争点だ。特検チームは16日、クーパンCFS退職金未支給事件を起訴意見で送検した中部地方雇用労働庁富川（プチョン）支庁勤労監督官を参考人として召喚した。その後、規定の変更を承認したソウル東部支庁勤労監督官と事件主任検事だったシン・ガヒョン富川支庁検事も参考人として召喚し、相次いで調査した。