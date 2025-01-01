¡ÚCDTV¡ÛM!LK¡¢¹ÈÇò¢ªCDTV¤Ø°ÜÆ°¡¡¡É¤Þ¤µ¤«¡É¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ÜÆ°¤Î»ÅÊý¤âÄÞº¯»Ä¤¹¡×¡ÖµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡ª¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤¬¡¢2025Ç¯12·î31Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤«¤éÍâÄ«5»þ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¸½¾ì¤«¤é¡ØCDTV¡Ù¤Î¸½¾ì¤ËÁö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¤âÄ¶¹ë²Ú¡ª¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡õBE:FIRST¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎMrs. GREEN APPLE¤¬¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿M!LK¤Ï¡¢Áö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¡£Æ±¶É¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡ª¤ä¤Ã¤ÆM!LK ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Î¥í¥±¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤Î»ÅÊý¤âÄÞº¯»Ä¤¹¡×¡ÖM!LKÁö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¾Ð¡×¡Ö¥ß¥»¥¹¤Ï¥Ð¥¹°ÜÆ°¤ÇM!LK¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¤¹¤®¡×¡ÖµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡ª¡×¡Ö¥ª¥â¥·¥í¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª76ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢Ç¯±Û¤·¤«¤éÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¡£À¸ÊüÁ÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥ÖMC¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤EXIT¤¬Ì³¤á¤ë¡£
