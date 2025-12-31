2025年いっぱいでコールドスリープ（活動休止）に入ることを表明していたPerfumeが31日、グループの公式インスタグラムに3ショットとラストメッセージを公開した。

大みそかにはNHK「第76回紅白歌合戦」に出場。「Perfume Medley 2025」と題し、08年の初出場で披露した「ポリリズム」、最新アルバムのリード曲「巡ループ」をメドレーで披露した。振付・演出は3人から「4人目のPerfume」と呼ばれる振付師のMIKIKO氏が担当。これが活動休止前最後のパフォーマンスとなった。

3人は舞台で披露した純白の衣装姿で笑顔で写真に納まった。3人のサインとともに、「2025.12.31 またね」の手書きメッセージ。さらに、あ〜ちゃん（37）がサインによく描く3人の笑顔のマークも加えられていた。

活動再開時期は決まっておらず、ファンからは「いつまでも待ってます！！良い旅を！！」「コールドスリープしてる間もずっと曲聴き続けます」「どうか、幸せでいてね」「全員健やかで、幸せで、楽しい日々でありますように！」「良いお年を！良い日々を！」と、3人の健康や幸せを願う投稿が殺到していた。