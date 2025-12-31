山口智子、「TEAM KARASAWA」活動開始を報告 公式サイト立ち上げ
俳優の山口智子が1日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の唐沢寿明とともに「TEAM KARASAWA」の活動を開始し、公式サイトを開設したことを報告した。
「憧れの夫婦！」唐沢寿明＆山口智子、夫婦2ショット
山口は「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつを書き出し、「『TEAM KARASAWA』、活動を開始いたします」と報告。「地球に笑いと幸せが広がるエンターテイメントを目指します。みなさまの新たな年に、感動と喜びが溢れますように」とつづり、ハッシュタグで「#TEAMKARASAWA」「#唐沢寿明」「#山口智子」「#2026」「#謹賀新年」「#新年のご挨拶」と添えた。
山口と唐沢は、昨年10月に所属していた研音を独立することを正式に発表。「この道で長い年月お世話になりました『株式会社 研音』を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による『TEAM KARASAWA』を発足し、新たな活動を開始いたします」と報告していた。
唐沢と山口は1995年に結婚し、今年で30周年を迎える。山口はたびたび、自身のSNSで夫婦ショットを公開しており、変わらぬ仲むつまじい様子に「憧れのご夫婦」「仲が良くてうらやましいです」「おふたりの満面の笑みにほっこりします」「自然体でとても素敵」「結婚30周年おめでとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
