ビジュアル系のミュージシャンIZAM（53）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。2006年（平18）に結婚した妻吉岡美穂（45）との離婚を発表した。

2人は06年11月にIZAMと結婚。07年に長男、08年に長女、10年に次男が誕生していた。

「この度、パートナーとして20年という毎日を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました。これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、そして子供達は私達にとってかけがえのない大切な宝物です」とつづった。

そして「今後、我々の関係は親友のようなスタンスになりますがこれまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です」とつづった。

以下、発表全文。

応援してくださっている皆様へご報告いたします。

応援してくださっている皆様、関係者の皆様にはこれまで通り変わらぬご支援ならびにご指導をりますようお願い申し上げます。

2025年12月31日

IZAM 吉岡美穂

〜メディア関係の皆様へのお願い〜

子供達は一般的な生活をしておりますのでくれぐれも暖かいお気持ちで御配慮いただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます。