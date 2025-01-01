¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡ÖÂç·ù¤¤¤Ç¡Á¤¹¡ª¡× £Ô£È£Å £×¤Ç°ø±ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Î¹ÓÀî¤¬£±£²·î£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÇ¯±Û¤ª¤â¤·¤íÁñ¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥¿¡¼È¯·¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢à°ø±ïá¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤¬¹¥¤¡£¥´¥Á¤Ç¤â¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡££Í£Ã¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¼õ¤±¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î»³ºê¹°Ìé¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¹ÓÀî¤Ë¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¹ÓÀî¤Ï¡ÖÂç·ù¤¤¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÁÆÉÊ¤¬¥¨¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ¡ºÍ¥³¥ó¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ÎÆþ¤ì¤È¤±¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬µÒ¤ËÆ©¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÃÕÀÛ¤µ¤ä¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¼Á¤Î°¤¤µÒ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¥Í¥¿¤ò»î¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¡¢¹ÓÀî¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É£×¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±þÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£