声優・楠木ともり、直筆美文字で結婚発表「学生の頃からお付き合いしている方と」
【モデルプレス＝2026/01/01】声優の楠木ともり（26）が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。
楠木は直筆の文書にて「新年明けましておめでとうございます。日頃お世話になっている皆様へ、ひとつご報告がございます。私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と報告した。
「芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします」と呼びかけ。「お仕事は今と変わらず向き合い、一層成長していきたいと思っております。これからも皆様への感謝の気持ちを忘れることなく誠心誠意取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻の程何卒よろしくお願いいたします！」と今後の活動についてもつづっている。
1999年12月22日生まれ、東京都出身。声優、歌手として活動中。代表作として、テレビアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」（レン）、「遊☆戯☆王SEVENS」（霧島ロミン）、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」（優木せつ菜）、「チェンソーマン」（マキマ）など。（modelpress編集部）
◆楠木ともり、結婚発表
◆楠木ともり「ラブライブ！」「チェンソーマン」など出演
