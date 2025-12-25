IZAM＆吉岡美穂が離婚「別々の未来に向けて」結婚20年目で発表【全文】
【モデルプレス＝2026/01/01】SHAZNAのIZAM（53）とタレントの吉岡美穂（45）が1月1日、自身のSNSを通じ、離婚を発表した。
IZAMと吉岡は連名の書面を通じ「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて步き始める事となりました」と離婚を報告。「今後、我々の関係は親友のようなスタンスになりますがこれまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です」と明かし「応援してくださっている皆様、関係者の皆様にはこれまで通り変わらぬご支援ならびにご指導を賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。
2人は2006年に結婚。2007年4月に第1子男児、2008年11月に第2子女児、2010年11月に第3子男児が誕生した。（modelpress編集部）
応扱してくださっている皆様へご報告いたします。
この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて步き始める事となりました。
これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、そして子供違は私達にとってかけがえのない大切な宝物です。
今後、我々の関係は親友のようなスタンスになりますがこれまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です。
応援してくださっている皆様、関係者の皆様にはこれまで通り変わらぬご支援ならびにご指導を賜りますようお願い申し上げます。
2025年12月31日
IZAM 吉岡美穂
