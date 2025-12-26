本郷奏多、一般女性との結婚発表 直筆署名で報告「そっと見守っていただけますと幸いです」
【モデルプレス＝2026/01/01】俳優の本郷奏多（35）が1日、自身のX（旧Twitter）で結婚を発表した。
【写真】本郷奏多「お相手は一般の方です」直筆署名添えられた結婚報告文
本郷は自身のXにて「ご報告」とし、直筆の署名を添えて「いつも応援してくださっている皆さま お世話になっている関係者の皆さま 私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と伝え、「皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
本郷は1990年11月15日生まれ、35歳。宮城県仙台市出身。NHK大河ドラマ「麒麟がくる」（2020）、「光る君へ」（2024年）、NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（2021年）などに出演。企画・撮影・編集を自身で行っているYouTubeチャンネル「本郷奏多の日常」も人気を集めており、登録者数は68万人を突破している。（※2026年1月1日時点）（modelpress編集部）
◆本郷奏多、結婚発表
◆本郷奏多、様々な話題作に出演 YouTubeも話題に
