¡Ö¥ì¥´ ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã ¥Ñ¥ê - °¦¤ÎÅÔ¡×ËÜÆüÈ¯ÇäÀ±¶õ¤Î²¼¤Ë¹¤¬¤ë¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë
¡Ú¥ì¥´ ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã ¥Ñ¥ê - °¦¤ÎÅÔ(21064)¡Û 1·î1Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§11,980±ß ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§18ºÍ°Ê¾å
(C)2025 The LEGO Group. All rights reserved.
¡¡¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ì¥´¥»¥Ã¥È¡Ö¥ì¥´ ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã ¥Ñ¥ê - °¦¤ÎÅÔ(21064)¡×¤ò1·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,980±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÅÔ¤ò¤¤¤Ä¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Ûー¥à¥Ç¥³¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥»¥Ã¥È¡£À±¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡¢¥Îー¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²¡¢³®ÀûÌç¡¢¥ëー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯À½¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ç°Ï¤ó¤Ç¡ÖCity of Love¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ç¥³¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð´°À®¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÉ³Ý¤±¤Þ¤¿¤ÏÂî¾å¾þ¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿LEGO Builder¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Î©ÂÎÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò³ÈÂç¡¦²óÅ¾¤·¤Æ¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¿Ê¹Ô¾õ¶·¤âÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï30¡ß27¡ß5cm¡Ê¹â¤µ¡ßÉý¡ß±ü¹Ô¡Ë¤Ç¥Ôー¥¹¿ô¤Ï958¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
(C)2025 The LEGO Group. All rights reserved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£