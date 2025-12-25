２８日、「中電神火モリ自給グリーン電力代替風力発電８０万キロワットプロジェクト」の風力発電機。（ウルムチ＝新華社記者／楊林）

【新華社ウルムチ12月31日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州モリ・カザフ自治県の「中電神火モリ自給グリーン（環境配慮型）電力代替風力発電80万キロワットプロジェクト」が28日、系統接続・送電を開始した。これにより、同県の系統接続新エネルギー発電設備の累計容量は2013万キロワットに達し、全国初の県級「2千万キロワット級」新エネルギー拠点となった。

同県発展改革委員会の陸秀蓉（りく・しゅうよう）党組書記・副主任は、2千万キロワット級新エネルギー拠点の年間発電量は400億キロワット時を超え、1300万世帯以上の年間電力需要を賄うことができると紹介。県中心市街地および周辺地域の電力需要を満たすだけでなく、同自治区で発電した電力を他地域へ送る「疆電外送」を通じてグリーン電力の送出ルートを切り開き、風力・太陽光資源を継続的に経済的利益へと転換できると述べた。

２８日、「中電神火モリ自給グリーン電力代替風力発電８０万キロワットプロジェクト」の系統接続現場。（ウルムチ＝新華社記者／楊林）

また、生態環境面の効果では、標準炭換算で年間1320万トンの石炭消費を節約し、二酸化炭素（CO2）排出量を35億2千万本の植樹に相当する3520万トン削減できるという。

同県は同自治区の十大風力発電エリア、五大太陽光発電エリアの一つであり、2025年だけで新エネルギー1001万2600キロワットの系統接続と送電を実現した。（記者/楊林）