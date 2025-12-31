【CDTV】山下智久、1人で「青春アミーゴ」披露「亀梨くん乱入して」「青春アミーゴ懐かしい」
歌手・俳優の山下智久が、2025年12月31日午後11時45分から翌朝5時まで放送される『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に出演。「青春アミーゴ」を披露した。
【写真】クリスマス LOVE SONG Fes.も超豪華！なにわ男子＆BE:FIRSTら出演者たち
山下は「抱いてセニョリータ」を披露したのち、「青春アミーゴ」をひとりで披露。亀梨和也のパートも1人で歌い切った。
視聴者からは「青春アミーゴを1人で歌う斬新さ」「青春アミーゴは1人だと悲しい」「青春アミーゴ懐かしい」「修二と彰じゃないと」「亀梨和也連れて来いよ…！」「青春アミーゴもなつすぎて泣いてる」「亀梨くん乱入して」「亀梨くんと歌ってるのも見たかったなぁ」といった声が寄せられている。
同番組では、総勢76組のアーティストが、年越しから熱いライブを展開。生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。
