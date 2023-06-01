¡Ú¹ÈÇò¡Û¥ß¥»¥¹¤¬ÇòÁÈ¥È¥ê¾þ¤ë¡ÖÍèÇ¯¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×Í¥¾¡¤Ë´î¤ÓÇúÈ¯
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
ÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿Mrs¡¥GREEN APPLE¤Ï¡¢º£Ç¯È¯É½¤·¤¿¡ÖGOOD DAY¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¡¢º£Æü¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£³§¤µ¤óº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÍèÇ¯¤â³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò²Î¾§¡£Âç¿¹¤Ï¸åÈ¾ºÇ½é¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢ËÁÆ¬¤«¤éºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÏÇòÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£