ちゃんみな＆HANA、新年ブランドビジュアル・映像発表「NO LABEL MUSIC」公式SNSも開設
【モデルプレス＝2026/01/01】ちゃんみなが自ら設立し主催するレーベル・NO LABEL MUSICが、2026年の幕開けとともに、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもあるちゃんみなとHANA（ハナ）、計8人がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルとなっている。また、1月1日より、NO LABEL MUSICの公式SNS（X／Instagram）も開設。レーベルの情報を発信していく。
【写真】ちゃんみなプロデュースBMSG傘下グループ、美スタイル際立つ個性派衣装姿
公開されたブランドビジュアルでは、黒の衣装に身を包んだ8人の姿が、潔く映し出され凛とした佇まいに圧倒される。破竹の勢いで快進撃をみせ、さまざまなプロジェクトやリリースを重ねた同レーベル。1月には、ちゃんみなはTVアニメ「【推しの子】」第3期のOP主題歌を担当、HANAはテレビアニメ「メダリスト」第2期のOP主題歌を担当し、それぞれ2月＆3月にツアーをスタートさせるなど、2026年もその勢いは衰えそうにない。
NO LABEL MUSICは、2023年4月2日にちゃんみなが設立したレーベル。同レーベルを引っ提げて2025年ソニー・ミュージックレーベルズに移籍。さらに自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション「No No Girls」より誕生した７人組ガールズグループ・HANAも同レーベルに所属し活動の幅を広げている。（modelpress編集部）
◆ちゃんみな＆HANA、ブランドビジュアル解禁
◆NO LABEL MUSIC、2023年にちゃんみなが設立
