ちゃんみな主宰のNO LABEL MUSIC、新ブランドビジュアル＆映像を公開 ちゃんみなとHANAが8名で集結
ちゃんみなが自ら設立し主宰するレーベル「NO LABEL MUSIC」が、2026年の幕開けにあわせて新たなブランドビジュアルと映像を公開した。所属アーティストのちゃんみなと、ガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生した7人組ガールズグループ・HANAが揃い、計8名が並び立つビジュアルとなっている。
公開されたビジュアルでは、黒の衣装に身を包んだ8名の姿が潔く切り取られ、凛とした佇まいが印象的だ。あわせて、NO LABEL MUSICの公式SNS（X、Instagram）も本日1月1日より開設され、今後レーベルの最新情報を発信していく。
NO LABEL MUSICは、ちゃんみなが2023年4月2日に設立したレーベルで、昨年ソニー・ミュージックレーベルズへ移籍。同レーベルにはHANAも所属し、活動の幅を広げている。
また、2026年1月には、ちゃんみながTVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌を、HANAがTVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌を担当することも発表されている。さらに、ちゃんみなは2月、HANAは3月からツアーをスタートさせる予定だ。
NO LABEL MUSIC -2026-（映像）
https://youtu.be/hRhnYIaPFHU
NO LABEL MUSIC 公式Instagram
https://www.instagram.com/nolabelmusic_artists_official
NO LABEL MUSIC 公式X
https://x.com/nlm__official
ちゃんみな『TEST ME』：1月14日（水）0時 配信スタート
https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
HANA『Cold Night』：1月24日（土）0時 配信スタート／1月28日（水）CD発売
https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night
HANA 1st ALBUM『HANA』：2月23日（月）0時 配信スタート／2月25日（水）CD発売
https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA
ちゃんみな
• 公式サイト：https://chanmina.com/
• DSPリンク：https://NOLABEL.lnk.to/_AP
• Instagram：https://www.instagram.com/minachanxx
• X：https://x.com/chanmina1014
• TikTok：https://www.tiktok.com/@chanmina_official
• SNSまとめ：https://linktr.ee/CHANMINA
HANA
• 公式HP：https://hana.b-rave.tokyo
• YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official
• X：https://x.com/@HANA__BRAVE
• Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/
• TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official
• Official Fan Club：https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members
公開されたビジュアルでは、黒の衣装に身を包んだ8名の姿が潔く切り取られ、凛とした佇まいが印象的だ。あわせて、NO LABEL MUSICの公式SNS（X、Instagram）も本日1月1日より開設され、今後レーベルの最新情報を発信していく。
また、2026年1月には、ちゃんみながTVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌を、HANAがTVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌を担当することも発表されている。さらに、ちゃんみなは2月、HANAは3月からツアーをスタートさせる予定だ。
NO LABEL MUSIC -2026-（映像）
https://youtu.be/hRhnYIaPFHU
NO LABEL MUSIC 公式Instagram
https://www.instagram.com/nolabelmusic_artists_official
NO LABEL MUSIC 公式X
https://x.com/nlm__official
ちゃんみな『TEST ME』：1月14日（水）0時 配信スタート
https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
HANA『Cold Night』：1月24日（土）0時 配信スタート／1月28日（水）CD発売
https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night
HANA 1st ALBUM『HANA』：2月23日（月）0時 配信スタート／2月25日（水）CD発売
https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA
ちゃんみな
• 公式サイト：https://chanmina.com/
• DSPリンク：https://NOLABEL.lnk.to/_AP
• Instagram：https://www.instagram.com/minachanxx
• X：https://x.com/chanmina1014
• TikTok：https://www.tiktok.com/@chanmina_official
• SNSまとめ：https://linktr.ee/CHANMINA
HANA
• 公式HP：https://hana.b-rave.tokyo
• YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official
• X：https://x.com/@HANA__BRAVE
• Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/
• TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official
• Official Fan Club：https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members