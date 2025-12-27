2026年がスタートしました。人々の生活を支える公共交通機関、JR九州。深刻化する人手不足、西九州新幹線の行方など問題が山積する中、JR九州はどう動くのか、古宮洋二社長に2026年の展望を聞きました。

【好調の一方で相次ぐ問題】

■JR九州・古宮洋二社長

「4月1日に29年ぶりとなる運賃改定をさせていただきました。お客様には負担をかけるということの中でやってきましたが、おおむね受け入れていただけているのではないかなと思っています。鉄道収入も、思っていた運賃改定の効果も現れました。また、鉄道外の不動産などについても、おおむね計画通りの収入を上げ、お客様の動きに支えられた好調な1年だったのではないかと思います。」





【空中都市プロジェクト復活は？】

好調な業績の一方で“反省”も口にしました。グループ会社の「JR九州バス」や、いわゆる“孫会社”のプレミアムロジックスでは、運転手のアルコール検査などが適正に行われていなかったことが発覚しました。■古宮社長「反省すべきと言いますか、やってはいけないことでありますのでJR九州グループどこの会社も安全というのが必ず存在していますので、グループ全体で安全を最優先にして今後も取り組みを進めていきたいと思っています。」JR九州グループでは、2024年に「クイーンビートルの浸水隠蔽問題」、2025年は「JR九州バスなどの不適切点呼問題」と最優先に掲げる“安全”を脅かす問題が相次ぎました。こうした事態を未然に防ぐため、2026年に掲げるのは“意識改革”です。■古宮社長「社員の意識、これが一番問題だと思っています。例えば点呼をする管理者側が忘れても、社員が『すみません、私まだアルコール検査をやっていません』というように、お互いが安全に対する意識が高まらないと。ハード面の対策をしても機械はいつか故障やすり抜けるものですので、社員の安全意識を高めるというのが一番大切と思っています。12月中旬にグループ会社の社長を集める社長会を行い、いままで呼んでいなかった"孫会社"の社長も呼びます。"孫会社"もJR九州グループの一員だから直接、私の安全に対する思い・気持ちを言ってちゃんと持って帰らせます。」※インタビューは12月上旬に実施

「博多駅空中都市プロジェクト」は、2025年9月に中止が発表されました。博多駅の線路の上空にオフィスやホテルなどが入る地上12階、地下1階のビルをつくる計画で、2021年から工事を始め2028年末の完成を目指していました。しかし、施工の難易度が高いことや、人件費を含む工事費の高騰で総事業費が当初想定した435億円からおよそ2倍となる見通しとなり、中止を決めました。



■古宮社長

「我々の中心点は、博多駅の大きな開発なのでこれは是非やりたかった。最後まで諦められなかったというのが正直なところですが、これだけ今の物価高騰からすると、経済合理性というのは全然成り立ちませんでしたので、苦渋の決断をさせていただきました。」



経済状況が好転した場合などの状況での“再挑戦”の可能性については。



■古宮社長

「今時点ではゼロです。ゼロ。今、天神ビッグバンとか博多コネクティッド（ともに福岡市の再開発促進事業）でオフィスやホテルが建っています。この時期に集中するということは、やはりオフィスも入居については競争が激しくなるということもありますし、これだけオフィスが建った中で需要と供給のバランスがどうなるか。また高級なホテルも福岡市に今後どれだけ必要なのか様子を見ないと私は判断できないと思っています。空中都市のような大きな器については今のところは様子を見たいなということですね。」



現時点で復活の可能性は「ゼロ」とした上で、“空中都市”を建設するはずだった場所の活用については意欲を示しています。



■古宮社長

「まだ案はありませんが、ホームの端のところにスペースができていますので、例えばあそこで喫茶店ができないかとかですね。列車がすぐ横を通る喫茶店だと面白いかなとか。東京の『マーチエキュート神田万世橋』というような例もありますので、小さな使い方は何かできないかなと思っています」



博多駅エリアはJR九州にとって“一丁目一番地”と話す古宮社長。周辺でやれることはやりたいとしています。

【どうなる西九州新幹線】

Jリーグの2025年シーズン、『V・ファーレン長崎』がJ2からJ1への昇格を決め、古宮社長は『アビスパ福岡』との“九州ダービー”で福岡・長崎の盛り上がりに期待を寄せます。



■古宮社長

「サガン鳥栖がJ1時代に鹿島アントラーズや浦和レッズといった強豪チームが来ると、広域からお客さんがたくさん来られて、J1になると集客が全然変わるというのを我々は見ています。福岡・博多と長崎で“かもめシリーズ”じゃないですが、具体的に盛り上げていくことをやっていきたいと思っています。」



地元とともに西九州新幹線などを活用して盛り上げていきたいと話しました。2022年に開業した西九州新幹線は、長崎駅と、佐賀県の武雄温泉駅間の約66キロを結ぶ“日本一短い”新幹線です。武雄温泉駅から博多駅までの区間は、開業から3年たった2025年も“未整備区間”のままでした。



この“未整備区間”を巡って、古宮社長は2025年8月に長崎県の大石賢吾知事、佐賀県の山口祥義知事と意見を交わしました。3者による意見交換は1年3か月ぶりで「財政負担について国に責任を求めていく」という認識で一致しました。その後の2025年10月、「佐賀県の財政負担軽減」を求めて国土交通省に要望活動を行うなど事態の進展に向けて取り組みました。



開業4年目となる2026年、さらなる前進に向けて意欲を示しました。



■古宮社長

「欧米系の旅行者が昔は広島止まり、いわゆる“広島の壁”と言われていたのが、九州新幹線によって福岡に来る、熊本に来る、鹿児島まで来るようになったんですよね。私はTSMCが熊本にできたのは、新幹線があるということも一つ大きな要素だと思っています。鉄道網が広がりお客様の行動範囲が広がることは非常に大きなことではないかと。佐賀県自体が本州含めた経済圏へと広がるので、経済的にプラスになると思っています。そういうことをどんどん訴えていきたいなと思っています。」

【赤字路線の立て直しは】

2025年8月にJR九州が発表した前年度の利用状況で、1キロあたりの1日平均乗客数が1000人未満だったのは11路線12区間に上りました。いずれも営業損益は赤字となっていて、赤字額は単純合算で39億3200万円でした。経営を圧迫する赤字路線の立て直しについて、古宮社長は厳しい見解を口にしました。



■古宮社長

「私はローカル線については赤字幅は改善できるとは思っていません。“手前みそ”になるのですが、私は自信を持ってJRグループの中で一番、ローカル線の改善をしてきたと思っています。例えばワンマン運転も我々が一番先にやりましたし、輸送需要に応じたいろんな体系を取っていくというのは昔からやってきました。これ以上やるとなると安全を損なうということになりますので、経費を落としていくという面ではギリギリかなと思っています。」



少子高齢化などによる利用者の減少が深刻な中で、鉄道に限らずBRT（バス高速輸送システム）という選択肢もあるとして、沿線住民が一番利用しやすいのは何かを議論していきたいとしています。その上で鉄道を残すためには「利用してほしい」と話します。



■古宮社長

「2020年の豪雨で被災した肥薩線について、熊本県が沿線住民の方に行ったアンケートを見ると、肥薩線を残してほしいが一番多かったのですが『列車が走る景色が見たいから』なんです。我々、景色を作っているんじゃないんです。“乗っていただいていくら”の会社なので。各ローカル線もそうだと思います。皆さん車ばかりで『列車を残して』では、私は理屈としては成り立たないと思いますので、本当にいるのだったら『ご利用してください』というのは今後とも訴え続けていきたいと思います。」