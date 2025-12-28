女優の川栄李奈が１日、自身のＳＮＳで所属事務所「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」を退所し、独立したことを発表した。

今後はエージェント契約を結ぶ。

川栄は「２０２５年１２月３１日をもちまして約１０年間所属させていただきました、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立致しました」と報告。「今後エイベックス・マネジメント・エージェンシーとはエージェント契約を結ばせていただきます」とした。

さらに、「これまでお仕事をしてきた中で楽しいこと、うれしいことはもちろん、いろんな困難もありましたが、その全てが役者としての表現につながり自分を成長させてくれました」と吐露。「１０年間お力添えをしてくださったスタッフの皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」とつづった。

ファンへの感謝も伝えた上で「これからも私の活動がみんなの前向きなエネルギーや笑顔につながればいいな」と投稿。「２０２６年、沢山のチャレンジをして成長し続けられるように 今年もよろしくお願い致します」と締めくくった。

◆川栄がインスタグラムに投稿したコメント全文

誰かの期待に応えようと頑張り過ぎるのではなく もう少し自分の期待に応えてあげられる人になりたい 心と体の健康を大切に、私らしく頑張りたいと思います

そしてなにより応援してくださるファンの皆さんいつも本当にありがとう。 役者としてはもちろん、１人の人間として私が人生を楽しんでいる姿を見てもらいたい夢もたくさん叶えたい！何事もポジティブに、前を向いて

これからも私の活動がみんなの前向きなエネルギーや笑顔に繋がればいいな。

２０２６年、沢山のチャレンジをして成長し続けられるように

今年もよろしくお願い致します。

川栄李奈