「全盛期」大谷翔平に続け！夢膨らむ選手たちの現在地　２０２６年は史上最多日本人メジャーリーガーの可能性大

２０２６年も、日本人選手がメジャーリーグを熱くする。今オフにメジャー移籍を目指す選手が全て契約を結んで海を渡った場合、イチロー、松井秀、松坂、黒田、ダルビッシュらがプレーした１２年の１６人を上回る史上最多の日本人メジャーリーガーがそろう可能性がある。もちろんその先頭に立っているのはドジャース・大谷翔平投手（３１）。ワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇、４年連続ＭＶＰ、２年ぶり本塁打王、日本選手初のサイ・ヤング賞―と夢は膨らむばかりだ。

２６年のメジャーリーグも、日本人選手が席巻する。Ｗソックス入りが決まった村上に加え、メジャー移籍を目指す岡本（巨人）、今井、高橋（ともに西武）、則本（楽天）がメジャー入りし、ＦＡの菅野も新天地を見つけ、米２年目でナショナルズとマイナー契約の小笠原が昇格すれば、右肘手術で全休予定のダルビッシュも含めて１７人の日本人メジャーリーガーがそろい、１シーズンでは史上最多となる。

７月に３２歳となり、選手としての全盛期を迎えている大谷には、これまでを上回るような歴史的な活躍も期待される。２６年は３年ぶりに開幕から先発ローテ入りする見込み。二刀流完全復活で４年連続５度目となるＭＶＰを狙うフル回転が見られそうだ。「体的には今がピークあたりなのかなと思っている」と口にしていた大谷。開幕前にはＷＢＣに出場して侍ジャパンの２連覇を目指し、ドジャースでもワールドシリーズ３連覇に挑む。

個人タイトルをどれだけ手にできるかも興味深い。２５年は１本差で３年連続となる本塁打王を逃したが、自己最多の５５発。２年連続５０発以上で長打力、打撃技術は年々向上しており、２年ぶりのキング奪還が期待される。さらに２３年９月に受けた右肘手術からのリハビリを終え、投手人生を左右するシーズン。２５年６月に投手復帰してポストシーズン初登板も果たしたが「これでリハビリが終わった、という感覚」。ド軍の先発陣が充実していることから、登板間隔などは慎重に管理していく方針だが、ロバーツ監督は「彼がサイ・ヤングを取る可能性は十分にあると思う」と期待を込める。日本人選手初の栄誉を同僚の山本、今永（カブス）、千賀（メッツ）らと争っていくことになるかもしれない。

２連覇中で黄金期を迎えているドジャースをどのチームが止めるかも目が離せない。日本人対決も多く見られ、異国の地でぶつかり合う大和魂を、世界に知らしめる一年となる。

岡本は交渉最終段階

日本の誇る２人のスラッガーが、パワー自慢のそろうメジャーに挑む。ＮＰＢで通算２４８発の岡本和真内野手（２９）と、同２４６発の村上宗隆内野手（２５）は、これまでともに３度の本塁打王。村上はＷソックス入団が決まり、岡本も交渉期限の米東部時間１月４日午後５時（日本時間５日午前７時）に向けて最終段階を迎えている。

ＮＰＢで本塁打王となった打者のメジャー挑戦は松井秀、筒香に続いて３、４人目。３度のキングは松井秀と並んで最多タイで、日本人メジャーリーガー１年目の最多本塁打を狙えるだけのパワーを持っている。これまで米１年目で２０発以上を放ったのは１８年に大谷が２２発放っただけ。いきなりの“大谷超え”への期待も高まる。

ただ、メジャーでは１６０キロ超の速球を投げ込む投手も多く、日本人スラッガーが環境への適応も必要な１年目からアーチを量産するのは容易なことではない。近年の日本人の１年目では筒香が８本、吉田が１５本、誠也が１４本と壁にぶつかってきた。ＮＰＢ最終年に５０発を放った松井秀も米１年目は１６本止まりだった。日本人打者のパワーはメジャーの中では劣るとされてきたが、大谷が２度の本塁打王を獲得。負けず劣らないパワーと技術があることを証明するために、２人のスラッガーが真っ向勝負を挑む。