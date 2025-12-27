タレントの吉岡美穂とミュージシャン・ＩＺＡＭの１日にそれぞれのＳＮＳを更新し、離婚を発表した。

吉岡はインスタグラム、ＩＺＡＭはＸを更新し、２人は同じ画像を掲載して連名で報告。「応援してくださっている皆様へご報告いたします。この度、パートナーとして２０年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、 別々の未来に向けて歩き始める事となりました」と伝えた。

２人は２００６年に結婚し、０７年４月に長男、０８年１１月に長女、１０年１１月に次男が誕生している。おしどり夫婦で知られたが、２０年間の夫婦生活に終止符を打った。「これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、 そして子供達は私達にとってかけがえのない大切な宝物です」とつづり、「今後、我々の関係は親友のようなスタンスになりますがこれまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です。応援してくださっている皆様、関係者の皆様にはこれまで通り変わらぬご支援ならびにご指導をりますようお願い申し上げます」とメッセージを寄せた。

文章の最後には「メディア関係の皆様へのお願い」として「子供達は一般的な生活をしておりますのでくれぐれも暖かいお気持ちで御配慮いただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます」と配慮を求めた。

【２人のコメント全文】

応援してくださっている皆様へご報告いたします。

この度、パートナーとして２０年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、 別々の未来に向けて歩き始める事となりました。

これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、 そして子供達は私達にとってかけがえのない大切な宝物です。

今後、我々の関係は親友のようなスタンスになりますがこれまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です。

応援してくださっている皆様、関係者の皆様にはこれまで通り変わらぬご支援ならびにご指導をりますようお願い申し上げます。

２０２５年１２月３１日

ＩＺＡＭ 吉岡美穂

〜メディア関係の皆様へのお願い一

子供達は一般的な生活をしておりますのでくれぐれも暖かいお気持ちで御配慮いただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます。