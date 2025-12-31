川栄李奈、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し独立「もう少し自分の期待に応えてあげられる人に」
俳優の川栄李奈が1日、自身のインスタグラムを更新。所属するエイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立することを発表した。
【写真】あふれ出す透明感…報告をした川栄李奈
「ご報告です」と投稿。「2025年12月31日を持ちまして約10年間所属させていただきました、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立致しました。今後エイベックス・マネジメント・エージェンシーとはエージェント契約を結ばせていただきます」と伝えた。「これまでお仕事をしてきた中で楽しいこと、うれしいことはもちろんいろんな困難もありましたがその全てが役者としての表現につながり自分を成長させてくれました」と振り返る。「10年間お力添えをしてくださったスタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました！」と感謝を伝えた。
その上で「誰かの期待に応えようと頑張り過ぎるのではなくもう少し自分の期待に応えてあげられる人になりたい心と体の健康を大切に、私らしく頑張りたいと思います」とする。「そしてなにより応援してくださるファンの皆さん」としながら「いつも本当にありがとう。役者としてはもちろん、1人の人間として私が人生を楽しんでいる姿を見てもらいたい 夢もたくさんかなえたい！何事もポジティブに、前を向いて」と思いを告げる。「これからも私の活動がみんなの前向きなエネルギーや笑顔につながればいいな。2026年、たくさんのチャレンジをして成長し続けられるように」と抱負をつづりながら「今年もよろしくお願い致します」と結んでいた。
川栄は、アイドルグループ・AKB48の元メンバー。2010年7月に第11期研究生オーディションに合格した。15年8月、AKB48を卒業。その後は俳優として活躍し、21年には連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では、トリプル主演を務めた。
