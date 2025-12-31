声優・楠木ともり、一般男性と結婚「学生のころからお付き合いしている方」 『チェンソーマン』マキマ役など
アニメ『チェンソーマン』マキマ役などで知られる声優の楠木ともり（26）が、一般男性と結婚したことを報告した。
【写真】達筆な字！お相手も発表 結婚報告した楠木ともり直筆コメント
直筆の書面にて発表され「新年明けましておめでとうございます。日頃お世話になっている皆様へ、ひとつご報告がございます。私事で恐縮ですが、学生のころからお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と伝えた。
お相手は「芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします。お仕事は今と変わらず向き合い、一層成長していきたいと思っております。これからも皆様への感謝の気持ちを忘れることなく誠心誠意取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻の程
何卒よろしくお願いいたします！」とつづった。
楠木は、アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』レン役、『魔王学院の不適合者』ミーシャ・ネクロン役、『チェンソーマン』マキマ役などで知られる人気声優で、アーティスト活動もしている。
